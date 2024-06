Emanuele Valeri resta in serie A: il Parma di Pecchia gli offre un triennale. Attesa la firma

RIETI - Il calciatore sabino Emanuele Valeri giocherà in serie A anche il prossimo anno: il 25enne originario di Cottanello, infatti, ha raggiunto l'accordo col Parma, grazie al lavoro certosino del tecnico Fabio Pecchia, che Valeri lo ha già avuto due anni fa alla Cremonese.

Valeri approderà ai Ducali a parametro zero, dopo un anno a dir poco travagliato, per metà vissuto fuori rosa (proprio alla Cremonese), per metà con la casacca del Frosinone addosso, fino alla beffarda retrocessione in B maturata proprio allo Stirpe lo scorso 26 maggio. Il club gialloblù sta definendo gli ultimi dettagli contrattuali, ma Valeri si legherà col Parma con un triennale più l'opzione per un quarto anno, quest'ultimo legato a presenze e obiettivi.

Determinante è stato il parere positivo di Pecchia, nonché le martellanti telefonate intercorse tra tecnico e calciatore nell'ultima settimana, quando peraltro, su Valeri erano piombate Udinese, Monza e Torino, tutte e tre però, bruciate sul tempo anche grazie al fatto che tanto i bianconeri, quando i lombardi e i granata, non hanno ancora risolto la grana-allenatore.