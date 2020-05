Giunta Cicchetti, si dimette la Masotti

RIETI - Elisa Masotti, assessore alla Innovazione tecnologica del Comune di Rieti, questa sera ha rassegnato le proprie dimissioni dalla giunta Cicchetti. Lo ha annunciato con un post su Facebook nel quale, di fatto, accusa il sindaco di non averla sostenuta nella sua azione amministrativa.



Dimissioni che fanno rumore e che incrinano la solidità di un'azione amministrativa mai così debole come in questo ultimo periodo.



La Masotti, ricordiamo, nella giunta Cicchetti era espressione di Forza Italia. Ultimo aggiornamento: 23:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA