RIETI - Dodici in totale i reatini candidati alle prossime politiche del 25 settembre. Ma quanti hanno realmente la possibilità di conquistare un seggio in Parlamento? Il taglio dei parlamentari difficilmente permetterà di averne quattro, come la scorsa legislatura, a rappresentare il territorio. Ma chi ha buonissime probabilità di tornare a varcare il portone di Montecitorio è Paolo Trancassini. Il deputato uscente di Fratelli d’Italia è stato candidato alla Camera nel collegio blindato dell’uninominale. In diversi convegni e conferenze stampa, il parlamentare ha sempre ricordato come all’inizio dell’avventura del partito ha subito creduto nel progetto politico di Giorgia Meloni. E Trancassini ha visto ancora una volta ripagare il suo impegno come coordinatore regionale e massimo esponente del partito locale.

Le sorprese. Sul versante del centrosinistra è interessante invece la posizione del segretario cittadino di Sinistra Italiana, Gian Piero Marroni. Candidato capolista al Senato, l’ex presidente del consiglio comunale deve solo sperare che l’alleanza con i Verdi superi lo sbarramento del 3 per cento, cosa che – almeno secondo i sondaggi – potrebbe accadere. A quel punto la sua elezione dipenderebbe dalla spartizione dei resti della coalizione messa in piedi da Letta. Stesso discorso vale per la collega Laura Ciacci candidata, sempre per l’alleanza rosso-verde, come capolista alla Camera.

Una chance, anche se ridottissima, potrebbe averla anche Alessio Angelucci piazzato da Tabacci capolista al Senato nel collegio Veneto 2. Ma anche per Impegno civico l’imperativo categorico è superare il quorum del 3 per cento. Sempre in Veneto al quarto posto è candidata Raffaella Cuomo, che porta così a 12 il totale dei reatini candidati. Angelucci è anche al secondo posto nel proporzionale Lazio 2 della Camera. Mission (quasi) impossibile per il pentastellato Roberto Casanica, candidato capolista nel collegio uninominale della Camera, lo stesso di Trancassini e della dem Alessandra Clementini.

Il possibilista. Ci crede il coordinatore provinciale di Forza Italia Sandro Grassi, anche se collocato al terzo posto nella lista proporzionale per la Camera, la sua speranza è che i primi due vengano eletti in altri collegi e che facciano scattare un seggio anche per lui. «Una candidatura concreta in quanto la posizione nel listino ricoperta dal coordinatore reatino, offre reali possibilità di essere eletto in rappresentanza della nostra provincia», fanno sapere gli azzurri. Il resto, per buona parte, sono tutte candidature di bandiera.