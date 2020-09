Fara Sabina, pienone a Talocci per Roberta Cuneo. Interviene anche Paolo Spaziani (Pd)

RIETI - Va oltre ogni più rosea aspettativa l’assemblea pubblica di Roberta Cuneo a Talocci, che non solo fa il pieno di pubblico, ma addirittura ottiene la richiesta di interessamento alla causa del carnevale talocciano affinché venga preservato e l’in bocca al lupo di Paolo Spaziani (Pd). Non proprio un cittadino qualunque, ma l’ex candidato in pectore di FaraMerita. Una presenza che non è passata inosservata a Talocci.

Tirato in causa dal coordinatore di Fratelli d’Italia, Simone Fratini, Spaziani si è alzato in piedi è ha imbracciato il microfono. Da quando FaraMerita ha individuato il candidato sindaco in Vincenzo Mazzeo, Spaziani ha scelto di non candidarsi e di non partecipare alle iniziative della lista, mostrando vicinanza a Daniela Simonetti con la quale aveva intavolato un accordo per addivenire a una lista unica, partecipando anche a un incontro de Il Ponte. Ma ha mostrato vicinanza anche a Giacomo Corradini al quale, secondo qualche malpensante, sarebbe pronto a dare sostegno esterno alle prossime elezioni. Chiacchiere pre-elettorali, si affretterà a dire qualcun’altro. Tornando ai fatti, però, in piazza Mazzini, con fare adulatore, Simone Fratini, ha ricoperto di complimenti l’ex consigliere, stimolandolo a prendere la parola con tanto di applausi.

“Io sono andato a sentire un candidato sindaco che parlava nel mio paese – commenta, raggiunto telefonicamente da Il Messaggero, Spaziani - , mi ha tirato in ballo Simone Fratini, facendo un intervento che mi ha fatto molto piacere perché mi riservato veramente belle parole, sostenendo di essere dispiaciuto perché non sono della partita e mi sono sentito di intervenire. Siccome tra i vari temi era stato toccato anche quello del Carnevale, ho voluto fare quel tipo di intervento. Ho chiesto loro di interessarsi al Carnevale e di dare corso a quello che hanno detto in proposito, qualora tornino ad amministrare Fara, così che non restino solo parole”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA