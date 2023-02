Rieti, elezioni al Consiglio dell'ordine, l'avvocato Attilio Ferri confermato presidente

RIETI - L'avvocato Attilio Ferri è stato rieletto per la seconda volta consecutiva, presidente del Consiglio dell'ordine di Rieti. Il direttivo che si è riunito oggi pomeriggio in tribunale, ha poi designato alla carica di tesoriere l'avvocato Italo Carotti, anche per lui è una conferma dal precedente mandato, e alla segreteria Simona Pettine. Gli altri membri del direttivo che resterà in carica per i prossimi quattro anni, sono Eusebio Graziosi, risultato il più votato alle elezioni, Morena Fabi, Antonella Aguzzi, Vincenzo Di Fazio, Alberto Branzanti e Luca Chiattelli.