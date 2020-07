Comunali a Fara, Marco Marinangeli si candida a sindaco di “Noi Fara”: «Siamo l'unica alternativa all'allenza tra Pd e Lega»

RIETI - A Fara Sabina Marco Marinangeli ufficializza la sua candidatura a sindaco per la lista “Noi Fara”. Lo ha annunciato in un video di 14 minuti registrato nel quartier generale di via Giacomo Matteotti, introdotto da Maria Di Giovambattista che con i membri dell’associazione “Noi Fara” “puntando sul merito” gli ha chiesto di candidarsi e dall’ex sindaco Davide Basilicata che ha benedetto la sua candidatura definendolo una “persona schietta, preparata e che si impegna da sempre in silenzio senza cercare facili protagonismi”. Basilicata sarà la sua ombra, ma Marinangeli assicura “non una zavorra, bensì un valore aggiunto”.

“Noi Fara” si presenta come lista civica e lo dice chiaro con lo slogan che l’accompagnerà: “Fara unico ideale”

“La mia candidatura e la squadra di Noi Fara – dichiara Marinangeli - sarà l'unica alternativa civica vera ad una alleanza da prima repubblica tra la sinistra del Pd e la destra della Lega per riportare indietro Fara alla città degradata di 10 anni fa guidata dalla sinistra. Siamo gli unici per Fara come unico ideale contro due candidati (Cuneo e Spaziani? Nonostante quest’ultimo non sia stato ancora ufficializzato?, ndr) che hanno già fatto l'accordo prima per far cadere il comune e poi per far mettere le mani di Rieti su Fara”.

Insomma l’ex vicesindaco e da sempre fedelissimo di Basilicata comincia quella che l’ex primo cittadino non esita a definire “battaglia per difendere Fara e continuare a farla crescere".

