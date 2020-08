Fara Sabina, Lorenzoni (M5s): “Corriamo da soli. Sfumata trattativa col Ponte"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il movimento cinque stelle correrà da solo alle prossime elezioni di Fara Sabina. Lo conferma l’onorevole grillino Gabriele Lorenzoni che di fatto, mentre gli altri soggetti presenti al tavolo (da Fabio Refrigeri e Fabio Melilli del Pd fino a Daniela Simonetti (Il Ponte), Alessandro Bielli (Cinque stelle) e Paolo Spaziani (Pd FaraMerita)) non si pronunciano, comunica, qualora ce ne fosse bisogno, la chiusura delle trattive con Il Ponte.“Quel tavolo era informale – dichiara Lorenzoni - non è che si è mai costituito o si è mai sciolto. È una cosa nata informalmente per vedere se c’era una possibile convergenza. È stato fatto, poi le possibilità sono sfumate per vari motivi. Non addosso colpe a nessuno: ci si è provato, ma non è andata. Avevamo fatto anche un appello all’unità: unità che però nei fatti non abbiamo visto. Quindi presenteremo una nostra lista”. La quinta, fino a questo momento.