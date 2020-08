Fara Sabina, Simonetti: “Mazzeo e FaraMerita tornino sui loro passi e si centri l'unità"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI- Daniela Simonetti si inserisce nello spiraglio lasciato aperto dai vertici del Pd reatino, quando, ammettendo di non aver centrato l'accordo con Il Ponte e Cinque stelle, parlano di "continuare a perseguire l'unità". In questo pertugio si infila Simonetti per lanciare (l'ultimo?) appello a Vincenzo Mazzeo affinchè ci ripensi e torni sulle posizioni che, a sua detta, erano state raggiunte sabato 8 agosto tra Il Ponte, Paolo Spaziani, Fabio Refrigeri, Fabio Melilli, Gabriele Lorenzoni e Alessandro Bielli. Tentando una lista ampia, che chiaramente acquisirebbe connotazioni politiche e non più squisitamente civiche, sotto il suo nome.Gli alti vertici, vista l'azione condotta a maggioranza dal Pd locale, non hanno potuto fare a meno che riconoscerne la legittimità, ma Daniela Simonetti, prima di ripartire a testa bassa nella sua campagna elettorale, prova a "essere garanzia di un percorso nuovo, di prosepettiva e cambiamento" e chiede a FaraMerita di tornare sui propri passi."Giovedì 6 agosto - scrive Simonetti ricostruendo i passi dell'accordo ad oggi sfumato - partecipo a un tavolo di confronto, convocato dai quadri nazionali e regionali del pd in cui sono presenti i 5s nazionali e locali e Paolo Spaziani in rappresentanza di Fara merita e del pd locale.Facciamo ragionamenti politici per il futuro di Fara. Nella giornata di venerdì e sabato si lavora per trovare una sintesi di quei ragionamenti, ognuno secondo i compiti stabiliti. Sabato 8 troviamo la sintesi di un'intesa che mette (volutamente al presente) insieme tutte le sensibilità e amplia arricchendo il progetto del ponte da tutti in quel tavolo considerato valido. Lunedì sera la notizia letta sulla stampa di un'ulteriore candidatura di mazzeo su cui converge solo Fara merita. Questi i fatti, doveroso ripercorrerli, per chiarezza verso i cittadini. Il ponte ed io siamo rimasti lìOra ribadisco che quel percorso è ancora possibile. Sono a fare un appello perché si torni a quella soluzione.Prevalga il buon senso, il senso di responsabilità verso Fara e la sua comunità e non lo spirito di conservazione di chi ha fatto il suo tempo. Abbiamo la possibilità di costruire una nuova stagione per il nostro comune in cui possano essere protagoniste davvero - conclude Simonetti - tutte le sensibilità che vogliono il bene del nostro territorio".Ce la farà?