Rieti, Moscato pronto a rinunciare se tutta FaraMerita non converge su di lui

RIETI - Riunione al cardiopalma da sera a tarda notte tra i partiti della coalizione di FaraMerita. SceltaLibera di Danilo Maestri non converge su Fabrizio Moscato e il direttore di Liberi sulla carta annuncia il ritiro della sua candidatura qualora le cose non cambino e tutte le forze interne alla coalizione non si esprimano all’unanimità sul suo nome. Cosa che, stando agli ultimi avvenimenti, sembra proprio che non avverrà. Se salterà anche Moscato, resta in corsa solo Roberto Giorgi. Almeno fino al prossimo nome che magicamente verrà estratto dal cilindro nella speranza di centrare la data del 20 agosto: giorno in cui dovranno essere presentate le liste.

