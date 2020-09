Elezioni, Noi Fara risponde a FaraMerita e affonda su Pd e spese pazze in Regione

RIETI - Marco Marinangeli e Noi Fara non mollano la presa e affondano sul Pd. Dopo che FaraMerita aveva invitato Vincenzo Mazzeo a difendersi legalmente dalle accuse di Marinangeli sul tema delle Spese pazze della Regione, Noi Fara attacca il Pd.

«In attesa di essere prelevati dalle forze dell’ordine con la grave accusa di spaccio di verità storica su social e mezzi stampa, siamo a chiedergli alcune precisazioni – attaccano da Noi Fara - Stando al bilancio del 2011 del Pd regione Lazio, che non faticheranno a trovare, sono stati finanziati con soldi pubblici eventi, manifestazioni e materiali per circa 50 mila euro riconducibili alla campagna elettorale di Mazzeo a Fara. Motivo che portò il procuratore capo di Rieti a considerare il vecchio Mazzeo come indagato (risultato estraneo ai fatti e mai chiamato a processo, ndr) con l’accusa di finanziamento illecito ai partiti, nel filone delle spese pazze alla regione Lazio. L’aspetto giudiziario per noi è solo una precisazione storica, non ci appassiona, anche perché solitamente sono loro, quelli della doppia morale e del compagno che sbaglia, ad interessarsene. Allora chiediamo, visto che il bilancio del Pd parla chiaro, ma questi 50 mila euro, sono stati versati per sostenere la campagna di Mazzeo del 2011 oppure ci stanno dicendo che sono finiti altrove? Dato che il vostro capo indiscusso a Fara è stato il tesoriere del Pd regionale per diversi anni, potete dirci oltre ai circa 50 mila euro del 2011 di soldi pubblici, quanti altri – attacca - ne sono stati usati a Fara in quegli anni per fare propaganda politica?».

