Rieti, elezioni a Fara, raggiunto l'accordo tra FaraMerita e Cinque stelle a sostegno di Mazzeo sindaco

RIETI - Raggiunto nella notte l'accordo tra Faramerita e Movimento cinque stelle che entrerà con i suoi rappresentanti all'interno della lista per Vincenzo Mazzeo sindaco. Il patto di Ferragosto è stato siglato nel corso di un incontro al quale hanno partecipato il deputato grillino Gabriele Lorenzoni, Vincenzo Mazzeo, i delegati di FaraMerita e i Cinque stelle farensi. Come auspicato all'indomani dell'accordo sfumato con Il Ponte e i Cinque stelle dagli alti vertici del Pd reatino, Mazzeo e FaraMerita sono riusciti a centrare l'alleanza con i grillini sul fotofinish, mentre resta aperta la porta per tutte le forze che vorranno aderire al patto: Il Ponte di Daniela Simonetti compreso. Al momento tornano a quota cinque le liste che parteciperanno alla prossima tornata elettorale.

