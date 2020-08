Comunali a Fara, i Cinque Stelle ottengono la certificazione per presentare la propria lista

RIETI - I Cinque Stelle di Fara Sabina ottengono la certificazione per presentare una lista sotto il logo del movimento, ma ammettono di essere in gioco su più tavoli: quello con Il Ponte e l’altro è di FaraMerita che ne Il Ponte non intende sciogliersi.

«Siamo autorizzati a usare il simbolo – spiega Alessandro Bielli -.Nel frattempo abbiamo tavoli aperti con altre forze politiche. Possiamo sempre ritirarla oppure metterla a sostegno di un eventuale progetto civico, ma vediamo un attimo chi è disposto a venire incontro a noi».

Insomma, chi offre di più?

«No – puntualizza Bielli – in realtà la gente ci chiede di andare da soli e siamo pronti a farlo. Abbiamo pronta una lista di 14 persone che è stata certificata dal Movimento perché in regola con tutta la documentazione. I candidati ci sono e il programma lo abbiamo. Siamo disponibili a continuare a interloquire, ma ormai i tempi sono ristretti. Altrimenti andiamo da soli e succeda quel che succeda. Saranno i cittadini a decidere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA