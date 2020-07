Rieti, Corradini fonda il movimento civico "Fara protagonista" in corsa per Roberta Cuneo sindaco

RIETI - Vuole rendersi riconoscibile ed evitare di essere fagocitato dai partiti (da Lega a Fratelli d'Italia a Forza Italia) che in massa partecipano nella lista per Roberta Cuneo sindaco. Per questo motivo, Giacomo Corradini proprio ora, in piena campagna elettorale, rivendica le sue origini civiche fondando il movimento "Fara protagonista" che sarà presente sul logo della lista insieme a quelli dei partiti.

Si chiama "Fara protagonista" e punta a sottolineare la sua vicinanza al territorio e le sue radici di farense (del capoluogo) doc. Un modo per evitare di snaturare la sua provenienza e rassicurare gli elettori che la componente civica che rappresenta da oltre 15 anni, in cui non ha mai preso tessere di partito, avrà il giusto posto nel programma elettorale di Cuneo sindaco. In una tornata elettorale particolare come questa, meglio abbondare: anche con le specifiche.

«Ho una profonda conoscenza del territorio e delle sue esigenze più importanti - commenta Corradini -. Nei miei anni a servizio della comunità, ho fatto fronte a problematiche e messo a punto soluzioni per argomenti che seppur previsti nel programma politico, spesso non hanno trovato una giusta e necessaria condivisione da parte di chi aveva invece la volontà e forse il bisogno di tenere tutto fermo, a favore di interessi diversi da quelli di una sana gestione amministrativa. Oggi volto pagina, scrivo nuovi capitoli per questo Comune riprendendo in mano opere lasciate a metà, implementando servizi necessari ad uno sviluppo costante e continuo, favorendo le attività locali per una ripresa dell’economia, valorizzando l’artigianalità e la ricchezza produttiva di questo territorio dalle tante possibilità e dai grandi potenziali. Tutto questo lo farò come Movimento civico con il supporto dei miei concittadini con i quali da sempre amo condividere scelte ed ascoltare suggerimenti, ed a cui farò costante riferimento per continuare quanto già portato avanti in questi miei quattordici anni di attività. Non sarà la mia personale nuova avventura politica, ma quella di un intero territorio al quale sono profondamente legato da sempre ed al quale debbo molto».

