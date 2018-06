di Alessandra Lancia

RIETI - Giornate vuote di attesa per i 43 lavoratori ex Schneider: a quattro giorni dall’annuncio di Elexos di non essere più in grado di garantire la continuità produttiva e di essere pronta ad avviare tutte le procedure per «mettere in sicurezza» la società, non é seguita nessuna altra comunicazione. Il timore per tutti é quello di ricevere da un momento all’altro il preavviso di licenziamento.



Così continua il presidio dello stabilimento: oggi pomeriggio c’è stata la visita del sindaco di Cittaducale, Leonardo Ranalli. In mattinata, una delegazione di lavoratori é stata invece ricevuta in Curia dal vescovo Domenico Pompili e dal responsabile della pastorale del Lavoro don Valerio Shango. C’è da dire che proprio don Shango, a fine 2014, fu uno dei principali sostenitori della proposta Elexos e segnatamente dell’imprenditore Andrea Trenti, a cui successivamente Chiesa e istituzioni locali non hanno mai fatto mancare l’appoggio. Poi Trenti é uscito rocambolescamente di scena, la società é stata rilevata dal socio industriale Bellazzi fino all’epilogo di venerdì.



«In questa vicenda abbiamo bisogno del sostegno di tutti - dice Luigi D’Antonio (Fiom Cgil) - la Chiesa é stata sempre al nostro fianco dando un contributo comunque importante. La soluzione al problema passa per il sostegno di tutti, cominciando con l’impegnare la Schneider al rispetto dell’accordo a suo tempo sottoscritto al Mise».



Il vescovo si é impegnato ad attivare suoi canali per accelerare la riconvocazione di un tavolo al Ministero. Intanto non c’è ancora conferma del vertice tra parlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali convocato per venerdì dal vice sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi.

