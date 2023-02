Educare alla lettura: la Ricci presente grazie al progetto "Alza la voce"

RIETI - L’Istituto comprensivo Angelo Maria Ricci di Rieti partecipa al progetto di educazione alla lettura espressiva nazionale “Alza la voce! Festa della lettura in scena”, rivolto a ragazzi dai 6 ai 18 anni, proposto dal Teatro Nazionale di Roma e realizzato con il finanziamento del Centro per il Libro e per la Lettura.

La classe IV A della primaria Cirese e la III E della secondaria Ricci, hanno aderito al progetto e si sono immerse rispettivamente nel mondo di Pinocchio di Collodi e in quello di Piccole Donne di Louisa May Alcott.

Due classici senza tempo che sono stati non solo letti, ma anche interpretati durante le attività di laboratorio, tenute da Danilo Turnaturi, attore del teatro di Roma.

Dopo aver preso familiarità con il testo e l’espressività, gli studenti si cimenteranno in una serie di giochi di parole e letture espressive in grado di esprimere il senso, il gioco, il ritmo e l’emozione, tutto di fronte ad una giuria.

Le “feste della lettura in scena” sono previste in tutta Italia, il 28 marzo al Teatro Argentina a Roma, il 29 al Teatro Biondo di Palermo, il 30 al Teatro Arena del Sole di Bologna. I vincitori di ogni categoria riceveranno dei libri e parteciperanno alla Festa Nazionale in programma il 18 aprile al Teatro Argentina di Roma. Comunque andrà i ragazzi della Ricci hanno già vinto, grazie alla loro curiosità e all’amore per la lettura istillato dalle loro insegnanti.