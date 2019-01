TERZO QUARTO 54-62

SECONDO QUARTO 41-36

PRIMO QUARTO 22-20

IL PREPARTITA

COSI’ IN CAMPO

Edilnol Biella

Zeus Npc Rieti

Arbitri

Ultimo aggiornamento: 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Prima giornata del girone di ritorno per la Zeus Npc Rieti, di scena a Biella, per una sfida d'alta classifica, contro i padroni di casa dell'Edilnol, quarti in classifica, a quota 18, come i reatini.10' Biella trova la parità, risponde Carenza con una tripla. Possibilità di allungo per Rieti, Jones va in lunetta. Realizza entrambi i tiri, ventello per lui. Accorciano i piemontesi, ma la Zeus torna subito in lunetta. Adegboye fa 1/2, Carenza da tre, massimo vantaggio per gli ospiti. Grande crescita per la Zeus, tanti i meriti di Bobby Jones, che in lunetta fa 2/2. Rientra Nikolic al posto proprio di Jones, per questi ultimi secondi del terzo quarto. Realizza un tiro libero Saccaggi. Termina la frazione, avanti Rieti 54-62.6' Che partita per Bobby Jones, canestro in allontanamento, 18 punti per lui. Per Biella torna in campo Vildera, Harrell va a segno dalla media. Scarico di Jones per Bonacini, il giovane play perde il pallone. Torna in campo Carenza al posto di Gigli. Fallo di Carenza, in lunetta Sims continua a sbagliare un colpo. Sorpasso Biella, conclusione di Jones che sbatte sul ferro, errore anche per Harrell. Contro sorpasso per la Zeus, segna Casini. A 4': 49-51.3' Al via la terza frazione, subito avanti Biella, risponde Adegboye, settimo punto per lui. Parte meglio la Zeus, che rientra e sorpassa l'Edilnol. Parziale di 8 - 2, per gli amarantocelesti a segno Adegboye con cinque punti e Jones con tre punti. Carrea chiama i suoi in panchina. A 7': 45-46.10' Primo fallo per Tomasini, Harrell fa 2/2 in lunetta. Fallo di Bonacini su Chiarastella. Primo punto della partita per il play emiliano, rientrano Toscano e Carenza. Bonacini serve Carenza, la sua conclusione da tre non va, protagonista sempre Carenza in difesa, che recupera il pallone. Time out per Carrea. Gran giocata di Wheatle e compagni, che fanno spendere un fallo a Toscano. Il capitano dei piemontesi realizza due tiri liberi. Palla per la Zeus, conclusione sbagliata, recupera il pallone Vildera, autore finora di una buona prova. Torna a segnare Rieti, ancora Bobby Jones, l'unico in doppia cifra. Risponde immediatamente Chiarastella, allo scadere Tomasini tira ma sbaglia. Toscano sul finale a qualcosa da dire alla terna, subito allontanato da Gigli. Termina il primo tempo: 41-366' Allungo per Biella, sei lunghezze di vantaggio per i rossoblù. Grande difesa per gli uomini di Carrea, che mandano Adegboye al tiro oltre lo scadere. Torna in campo Jones, che commette infrazione di passi, coach Rossi richiama i suoi in panchina. Si torna in campo, ancora Biella, allungano i padroni di casa. Altro possesso offensivo perso per la Zeus, ci pensa Jones, con una tripla. Secondo fallo per Bonacini, Chiarastella commette infrazione di passi. A 4': 35-29.3' Si riparte, in quintetto Nikolic, che debutta nel match. Gran recupero di Conti, che parte in contropiede, non trovando il canestro. Stefanelli allunga grazie a una bella conclusione da tre, Adegboye perde palla, Biella trova il parziale. Il play britanicco trova Nikolic in area che realizza, per Biella Harrell serve Vildera, che va segno. Adegboye realizza due tiri liberi. A 7': 29-26.10' Gioco fermo per problemi al tavolo. Ultimo possesso per la Zeus, che perde palla in rimessa, Stefanelli ruba la palla e realizza, finisce il primo quarto 22-20.9' Esce Gigli, al suo posto Bonacini. Già due falli per il capitano. La Zeus lascia troppo spazio in difesa, Vildera trova una bellissima schiacciata. Entra Carenza, e va subito a referto con una tripla. Esce Toscano, al suo posto Casini. Errori dalla lunga distanza per Jones e Tomasini, che trova comunque il fallo. In lunetta 1/2 per l'ex Legnano. Troppi rimbalzi lasciati a Biella per la Zeus, entra Conti al posto di Tomasini. Grande tripla di Jones, sorpasso per gli ospiti. Bonacini commette fallo, Rieti è in bonus, mandando così Massone in lunetta, che realizza entrambi i tiri liberi.6' Sims tutto solo tira, ma la sua conclusione si sbatte sul ferro. Successivamente l'ex della sfida trova canestro e fallo in area, tre punti per lui. Gigli primo fallo. Grande prova offensiva di Toscano, che trova il sesto punto della sua partita. Grandi attacchi da entrambi le parti. A 4': 16-133' Si parte, subito a segno Biella con Saccaggi, che realizza un 4-0. Toscano risponde, Harrell trova due conclusione da tre. Per la Zeus accorcia Bobby Jones. A 7': 10-4I quintettiBiella: Saccaggi Wheatle Harell Chiarastella SimsRieti: Adegboye Tomasini Toscano Jones GigliLa Zeus, dopo la mancata qualificazione in Coppa Italia, sfumata per un soffio, è chiamata ad una grande prova, in un campo difficile, dove, dal ritorno in Serie A2, gli amarantocelesti non hanno mai vinto. L'ultimo successo con i piemontesi, risale al 2015, poi sei sconfitte consecutive, per una formazione, quella di coach Carrea, vera bestia nera dei reatini.Per la sfida del Biella Forum, coach Rossi ritrova Toscano, al rientro dopo una lunga assenza, non al meglio Tomasini, che comunque sarà della gara. Dall'altra parte, il tecnico Carrea avrà a disposizione il nuovo arrivato, Francesco Stefanelli, arrivato da Tortona nei giorni scorsi. Occhi puntati per l'ex Rieti, Sims, protagonista finora di una grande stagione, insieme all'altro atleta americano, Harrell, che ammazzò il match all'andata.: 7 Harrell, 8 Vildera, 11 Nwokoye, 12 Chiarastella, 15 Saccaggi, 18 Sims, 20 Pollone, 22 Massone, 24 Wheatle, 55 Stefanelli. All. Carrea.: 0 Annibaldi, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 11 Conti, 12 Gigli, 13 Adegboye, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini. All. Rossi.: Di Toro (Pg), Saraceni (Bo), Solfanelli (Li).