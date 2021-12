Ecco il Rieti che piace a Boccolini: «Atteggiamento giusto, un buon punto»

RIETI - Al termine della gara di Trestina, conclusa col punteggio di 2-2, queste le dichiarazioni del tecnico Alessandro Boccolini:

«Un pareggio importante in ottica campionato e per ricominciare a fare punti. Sono contento della prestazione dei ragazzi e molto soddisfatto soprattutto del primo tempo dove, oltre al vantaggio meritato, abbiamo avuto anche l’occasione per raddoppiare. Il pareggio allo scadere in mischia purtroppo ha compromesso l’andamento in quel momento della gara. Nel secondo tempo il Trestina è riuscito a prendere un po’ di più il campo e poi su una punizione sono riusciti ad andare in vantaggio. Ma i ragazzi sono stati bravissimi a rimanere in partita e alla fine a pareggiarla per poi avere anche una clamorosa opportunità di vincerla allo scadere a tu per tu col portiere. Ci prendiamo un punto ma con la consapevolezza che oggi si è visto un approccio e una cattiveria diversa da parte di tutti sia di chi ha giocato dall’inizio sia di chi è subentrato. Questo spirito sarà fondamentale da qui a fine campionato per migliorare la posizione in classifica».