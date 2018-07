di Renato Leti

RIETI – Motori in fase di accensione alla Valle del Tevere in prossimità del raduno pre-campionato fissato per giovedì 26 luglio al campo comunale di Forano e la presentazione ufficiale della squadra che si terrà alle ore 20 di lunedì 30 luglio presso il Natural Smile di Ponzano Romano.

Tra i veterani della società biancoblu presieduta da Enzo De Santis scalpita e già si allena il bomber di Sant’Oreste Giuseppe Danieli.



Una nuova stagione alla Valle del Tevere?

«Certamente, con la grinta e la voglia di sempre! Questa è la mia quinta stagione nella squadra guidata da Stefano Scaricamazza e la quarta consecutiva».



La sua esperienza in Eccellenza è già di lunga durata?

«Ho giocato nella Valle del Tevere, Flaminia Civita Castellana, Acquapendente, Rignano Flaminio: tutte esperienze bellissime e importanti ma a Forano ormai mi considero un po’ a casa mia ed avverto stimoli particolari con la maglia della Valle!».



Tra ritorni e nuovi ingaggi, sono arrivati nomi importanti…

«I nomi di Fiorentini, Passiatore, Gallaccio, Paletta, Hrustic, Marvelli, Aniello e altri rappresentano già una garanzia che potenzia ed arricchisce la nostra formazione: sono giocatori di comprovata esperienza maturata in diverse squadre di Eccellenza e di categorie superiori, dotati di grande tecnica individuale e abituati a puntare a risultati di alto livello».



Punterà in alto anche la Valle del Tevere?

«Questo è sicuro, fuori discussione! La nostra squadra ha le potenzialità e le capacità di potersela giocare con tutte le avversarie. Appena verranno composti i due gironi ci renderemo conto di quali squadre affronteremo e contro ognuna ci prepareremo in modo adeguato».



Nella scorsa stagione ha realizzato 14 gol: potevano essere di più?

«Certamente, ma c’è da tener presente che per infortuni e problemi vari ho praticamente giocato solo nel girone di ritorno; un risultato quindi da non sottovalutare. Nei cinque anni disputati con la Valle del Tevere ho messo finora a segno 89 reti in gare ufficiali».



I suoi obiettivi personali per il campionato 2018/19?

«Non ho dubbi: vincere il campionato e la classifica cannonieri!».

Luned├Č 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA