I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

Davide Marchini, tecnico Progresso

RIETI - Svanisce il sogno della serie D per la Valle del Tevere che nella finale di ritorno al Comunale di Forano batte per 2-1 il Progresso ma in virtù del successo per 3-1 maturato all'andata dai bolognesi è oggi la formazione ospite a salire di categoria.C'è da dire che nella gara odierna sul campo c'è stato un dominio netto della formazione guidata da Stefano Scaricamazza: nel primo tempo gli ospiti non hanno passato il centrocampo ed in diverse occasioni hanno ribattuto con molta fortuna i tiri di Hrustic al 2' ed al 17', di Passiatore al 30', di Fiorentini al 32', di Gomez al 33', di Danieli al 43'. Molte proteste dei padroni di casa per due episodi da rigore non sanzionati dal direttore di gara: al 5' per una respinta di mano in area da parte di un difensore avversario ed al 33' per un atterramento di Passiatore.Al primo minuto della ripresa il Progresso fa entrare Gilli al posto di Fiorini ed in azione di contropiede lo stesso giocatore tira a fil di palo; replicano i padroni di casa con un tiro di Grizzi al 3' e uno scambio tra Giurato e Hrustic che conclude alto. Al 6' bella conclusione di potenza da parte di Bianchi ma al 15' arriva la doccia fredda per la Valle del Tevere: Karapici effettua un cross dalla destra e sotto porta schiaccia in rete di testa Gilli tra lo sconcerto dei biancoblu. Si accendono un pò gli animi nei minuti successivi ed un battibecco piuttosto vivace tra Danieli e Karapici porta all'espulsione del capitano biancoblu. La reazione della Valle del Tevere è comunque veemente e nel giro di due minuti una doppietta di Gomez al 38' ed al 40' riaccende la speranza per andare almeno ai tempi supplementari ma la fortuna non assiste di sicuro i padroni di casa che nel recupero vanno ancora vicino al gol con Passiatore ma il pallone non vuol saperne di entrare e la gara si chiude sull'inutile successo di 2-1.A fine partita intervengono i Carabinieri nella zona antistante gli spogliatoi dopo qualche attimo di tensione tra le opposte tifoserie ma nel giro di dieci minuti torna la calma senza ulteriori rimostranze.: «I giocatori sono stati grandi sia nella gara di andata che in quella di oggi. Meritavamo la serie D e gli avversari sono apparsi decisamente inferiori ma gli episodi negativi sono stati purtroppo fatali in ambedue gli incontri».: «In tutta onestà devo ammettere che la Valle del Tevere avrebbe meritato di vincere sia all'andata che al ritorno ma il bello del calcio è questo e oggi siamo noi a festeggiare. Non abbiamo tanti giocatori esperti ma tutti hanno dato il massimo e ci abbiamo creduto fino in fondo».: Aniello 6, Paletta 6, Grizzi 6, Fiorentini 6.5, Bianchi 6.5, Nardi 7, Hrustic 6.5 (39'st Benedetti), Gomez 7, Danieli 6, Giurato 6, Passiatore 6.5. A disp. De Vellis, Giustini, Galanti, Lelli, Pileri, Ceccarelli. All. Scaricamazza: Albertazzi 6, Bassoli 5.5 (16'st Grazioso 5.5), Di Giulio 6.5, Barone 6.5, Resta 6, Lodi 6, F.Rossi 5.5, M.Rossi 6, Vandelli 6.5, Karapici 6, Fiorini 5 (1'st Gilli 6.5). A disp. Tartaruga, Rizzi, Monnolo, Ceresi, Puccetti, Matta, Rebecchi. All. Marchini: Renzi di Pesaro (Toce di Firenze e Spina di Palermo); IV^ arbitro Allegretta di Molfetta: 15' st Gilli, 38 'st e 40' st Gomez: espulsi 20'st Danieli, 45' st Karapici; ammoniti Lodi, Karapici; angoli: 12-2; spettatori: 800 circa.