IL COMMENTO

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

IL TABELLINO

Progresso

Valle del Tevere

Arbitro

Reti

Note

RIETI – La Valle del Tevere esce sconfitta per 3-1 dal campo di Minerbio nella gara di andata della finale playoff per la serie D. Gli avversari del Progresso Castel Maggiore fanno bottino pieno nei minuti finali della gara mentre per i biancoblù sabini va tutto storto pur avendo dominato per lunghi tratti.Priva dello squalificato Passiatore, la Valle del Tevere disputa un ottimo primo tempo pur subendo al 36’ il vantaggio dei padroni di casa realizzato con un colpo di testa di Resta. Passano cinque minuti ed arriva il pareggio: Fiorentini batte velocemente un calcio di punizione servendo Paletta che con una splendida girata sigla l’1-1. Da registrare nella prima frazione di gioco altre occasioni create da Danieli e ancora da Fiorentini.La svolta della gara avviene al 34’ della ripresa quando Giurato viene atterrato in area e l’arbitro Di Loreto concede il rigore per gli ospiti: va sul dischetto il bomber Danieli ma il portiere Tartaruga intuisce e para. Gol sbagliato, gol subìto come la casistica insegna ed al 36’ viene assegnato il rigore al Progresso per un fallo di Manga che rimedia anche il cartellino rosso: batte Gilli ed è 2-1. Al 39’ la Valle del Tevere rimane in nove per l’espulsione di Macrì ed un minuto dopo arriva il 3-1 definitivo a favore dei padroni di casa grazie ad una deviazione di testa di Massimiliano Rossi. Sarà dura, ma non impossibile, una rimonta dei biancoblu nella gara di ritorno che si disputerà domenica 9 giugno al Comunale di Forano alle 15.30.«Fino all’80’ abbiamo dominato giocando alla grande, conducendo un incontro che avremmo sicuramente meritato di vincere. Il nostro portiere Aniello in pratica non è mai stato impegnato e l’episodio del rigore non realizzato ha purtroppo influito sul finale di gara. Purtroppo le decisioni arbitrali sono state tutt’altro che omogenee e siamo stati bersagliati in ogni modo fin dal primo minuto, compresi gli episodi che hanno portato alle nostre due espulsioni. Affronteremo comunque la gara di ritorno con fiducia nei nostri mezzi e in tale occasione dovrà essere dura per gli avversari».: Tartaruga, Bassoli, Di Giulio, Barone, Resta, Lodi, Grazioso, M.Rossi, F.Rossi, Karapici, Fiorini. A disp. Albertazzi, Vandelli, Puccetti, Ceresi, Cotti, Rizzi, Gilli, Matta, Rebecchi. All. Marchini: Aniello, Paletta, Grizzi, Fiorentini, Bianchi, Giustini, Hrustic, Gomez, Danieli, Macrì, Manga. A disp. De Vellis, Nardi, Galanti, Benedetti, Lelli, Pileri, Ceccarelli, Siboldi, Giurato. All. Scaricamazza: Di Loreto di Terni (Ravera di Lodi e Landoni di Milano): 36’ pt Resta, 41’ pt Paletta, 36’ st (rig.) Gilli, 40’ st M.Rossi: espulsi Manga 36 ’st e Macrì 40’ st