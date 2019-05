I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

IL TABELLINO

Valle del Tevere

Fucecchio

Arbitro

Reti

Note

RIETI - La Valle del Tevere ripete il risultato della gara di andata imponendosi per 1-0 sul Fucecchio nella gara di ritorno del primo turno dei playoff per la serie D. Al Comunale di Forano il gol-vittoria porta la firma del capitano Giuseppe Danieli che nella fase finale del primo tempo realizza il calcio di rigore assegnato ai biancoblù per un atterramento in area di Paletta da parte di Kazazi.Di fronte al pubblico delle grandi occasioni (oltre 500 spettatori con una folta rappresentanza di tifosi ospiti) la Valle del Tevere parte subito all'attacco e dopo tre minuti Danieli impegna Del Bino con un tiro da fuori area; replica il Fucecchio un minuto dopo con Guarisa ma il pallone viene deviato in angolo. Al 10' bella combinazione Manga-Giurato con tiro finale che sfiora il montante ed al 16' annullato un gol a Guarisa per fuorigioco. Al 21' triangolazione da applausi Macrì-Manga-Danieli e gran tiro del centravanti che lambisce la traversa ed al 34' è abile Aniello a deviare in angolo una conclusione di Fioravanti su calcio di punizione. Al 36' l'episodio decisivo del rigore per i padroni di casa ed in chiusura di primo tempo termina alto un tiro dalla distanza di Sciapi.La ripresa inizia male per Passiatore che al 7' viene ammonito per la seconda volta (una decisione apparsa un pò affrettata dal pur bravo direttore di gara) e la Valle del Tevere deve rivedere gli schemi a causa dell'inferiorità numerica ma non demorde ed al 15' va vicina al raddoppio con un tiro di Gomez su assist di Manga ma il pallone finisce di poco sopra la traversa. Al 25' c'è la migliore occasione per il Fuceccchio quando Rovai effettua in area un cross rasoterra sul quale tenta la deviazione in spaccata Guarisa ma non arriva sul pallone. Ancora Rovai impegna Aniello al 38' e dall'altra parte ci prova Danieli al 40' ma il pallone termina a lato.Nel prossimo turno la Valle del Tevere incontrerà la vincente tra perugini del Lama Calcio ed i bolognesi del Progresso Castel Maggiore che disputeranno domani la gara di ritorno del primo turno (all'andata pareggio per 0-0).«Un successo ampiamente meritato soprattutto in considerazione che abbiamo giocato in dieci per tutto il secondo tempo. Oggi tutti hanno lottato con il cuore non concedendo nulla agli avversari. Una grande prestazione che deve spronarci ulteriornente per andare avanti e prepararci subito al prossimo impegno: bisogna lavorare tanto e continuare così!».: Aniello 7.5, Paletta 8, Grizzi 6.5, Fiorentini 7, Bianchi 7, Passiatore 5, Giurato 6.5 (10' st Nardi 7), Gomez 7, Danieli 7.5 (45' st Giustini ng), Macrì 6.5 (13' st Hrustic 6.5) , Manga 7. A disp. De Vellis, Galanti, Ceccarelli, Pileri, Lelli, Benedetti. All. Scaricamazza: Del Bino 6.5, Intreccialagli 6.5, Kazazi 5.5, Pizza 6, Sabatini 6, Pinto 6, Mazzanti 5.5 (5'st Rovai 6.5), Fioravanti 6, Borgioli 6 (35' st Cenci ng), Guarisa 7, Sciapi 6.5. A disp. Doveri, Tremolanti, Dini, Rigirozzo, Mangiantini, Tani, Papa. All. Targetti: Recchia di Brindisi (D'Angelo di Perugia e Brizioli di Perugia); Quarto uomo Verrocchi di Sulmona: 36' pt rig. Danieli: espulso 7' st Passiatore per doppia ammonizione; ammoniti Danieli, Passiatore, Sabatini,Rovai; angoli: 5-4; spettatori: 500 circa.