LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Valle del Tevere

Fucecchio

Arbitro

RIETI – E’ atteso per domani il pubblico delle grande occasioni al Comunale di Forano quando, alle ore 16, la Valle del Tevere scenderà in campo contro i toscani del Fucecchio nella gara di ritorno del primo turno playoff per la serie D. La formazione guidata da Stefano Scaricamazza parte con il prezioso vantaggio della vittoria per 1-0 ottenuta all’andata grazie al gol messo a segno dal capitano Giuseppe Danieli su assist di Daniel Manga: una combinazione di successo che nel corso della stagione si è ripetuta più volte e che i sostenitori della formazione sabina si augurano possa confermarsi anche domani. Se i biancoblù si qualificheranno per il turno successivo si troveranno poi di fronte la vincente tra il Lama Calcio (PG) ed il Progresso Castel Maggiore (BO) che scenderanno in campo domenica dopo aver pareggiato 0-0 nella partita di andata.«Dovremo essere “al top” cercando di ripetere almeno la gara dell’andata, sia nel risultato che nell’atteggiamento sul campo. Occorrerà tanta attenzione, concentrazione e convinzione delle nostre capacità: è vero che partiremo con il vantaggio della vittoria conseguita in trasferta ma questo precedente positivo dovrà essere capitalizzato e confermato domani. Il Fucecchio è un’ottima squadra e di sicuro non verrà a Forano per fare una passeggiata: dipenderà tutto da noi per cogliere un successo che potrebbe contrassegnare storicamente la nostra stagione».: Aniello, Paletta, Grizzi, Fiorentini, Bianchi, Passiatore, Hrustic, Gomez, Danieli, Macrì, Manga. All. Stefano Scaricamazza: Del Bino, Intreccialagli, Kazaki, Pizza, Sabatini, Pinto, Tremolanti, Fioravanti, Mazzanti, Guarisa, Sciapi. All. ClaudioTargetti: Recchia di Brindisi (D’Angelo di Perugia e Brizioli di Perugia)