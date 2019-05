© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – La vittoria per 1-0 ottenuta in trasferta sabato scorso dalla Valle del Tevere contro il Fucecchio nella gara di andata del primo turno di playoff per la serie D costituisce la miglior credenziale a favore della formazione guidata da Stefano Scaricamazza in vista della partita di ritorno che si disputerà al Comunale di Forano sabato 25 Maggio alle ore 16. Abbiamo ascoltato il parere del capitano biancoblù Giuseppe Danieli, autore del gol vittoria e capocannoniere della squadra in questo campionato.«Importantissima e meritata. Il risultato poteva essere anche più largo a nostro favore considerando che, oltre al gol, abbiamo creato almeno altre tre occasioni per cogliere un punteggio ancora migliore».«Diciamo che si è notata l’importanza di una gara di playoff a livello interregionale alla quale ha assistito un pubblico numeroso ma corretto che ha incoraggiato ad alto livello la squadra di casa. Da parte nostra comunque abbiamo giocato senza alcun timore, dimostrando sul campo la nostra potenzialità e determinazione a cogliere un risultato positivo».«Dovremo scendere in campo con l’atteggiamento e la sicurezza messa in mostra nella partita di andata, senza crearsi facili illusioni per il risultato precedente. Gli avversari verranno a Forano compatti e determinati per provare a ribaltare il risultato e dovremo stare molto attenti. E’ vero che in casa loro hanno perso il primo match ma hanno mostrato comunque di essere una formazione coriacea e tutt’altro che arrendevole. Dipenderà tutto da noi e di sicuro ce la metteremo tutta per passare il turno».