Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

Fucecchio

Valle del Tevere

Arbitro

RIETI – Trasferta in terra toscana per la Valle del Tevere che per la seconda volta nella propria storia calcistica disputa i playoff nazionali per tentare la scalata alla serie D. La formazione guidata da Stefano Scaricamazza scenderà in campo domani pomeriggio alle ore 17 al “Filippo Corsini” di Fucecchio (una cinquantina di km da da Firenze) dove incontrerà nella gara di andata la formazione locale nel primo turno di spareggio del gruppo F.Nelle altre regioni italiane il medesimo turno tra le seconde classificate dei campionati regionali di Eccellenza si disputerà nella giornata di domenica: questo è l’unico incontro anticipato al sabato su richiesta del Fucecchio in quanto il giorno successivo in tale località si svolgerà la storica manifestazione del Palio. Le due società si sono accordate nel contempo per la gara di ritorno ed anche la Valle del Tevere ha optato per sabato 25 maggio alle ore 16 al Comunale di Forano.Il percorso nei rispettivi campionati delle due formazioni è stato abbastanza simile: il Fucecchio (66 punti) è arrivato alle spalle del Grosseto (73) conseguendo 20 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte con 56 gol realizzati e 18 subìti; la Valle del Tevere (69 punti) è stata preceduta dal Team Nuova Florida (73) ed ha ottenuto 20 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte con 64 gol realizzati e 22 subìti. La squadra che si qualificherà per il turno successivo incontrerà la vincente del gruppo I che comprende il Lama Calcio (Pg) ed il Progresso Castel Maggiore (Bo). E’ stato anche stabilito che giocherà la prima gara in casa la formazione che nella prima fase ha esordito in trasferta.Ricordiamo che due anni fa la Valle del Tevere, dopo aver pareggiato per 2-2 fuori casa col Budoni, venne inaspettatamente sconfitta per 1-0 al ritorno al Comunale di Forano e si qualificò così la squadra della Sardegna. L’augurio di tutti gli sportivi sabini è che questa volta le cose vadano diversamente.«Poter disputare un playoff nazionale è sempre una grande soddisfazione ed è la seconda volta in tre anni che ci cimentiamo a questo livello. E’ una gara che ci dà la possibilità di continuare il nostro cammino verso l’obiettivo della serie D confrontandoci con un avversario forte che nella propria regione ha disputato un grande campionato ma siamo consapevoli delle nostre qualità e affronteremo i due incontri con sicurezza, fiducia e convinzione di poter ottenere il massimo».: Del Bino, Papa, Menichetti, Mazzanti, Sabatini, Pinto, Cenci, Fioravanti, Borgioli, Guarisa, Sciapi. All. Targetti: Aniello, Paletta, Grizzi, Fiorentini, Giustini, Nardi, Macrì, Gomez, Danieli, Jammeh, Manga. All. Scaricamazza: Trevisan di Mestre (Franco di Padova e Collavo di Treviso)