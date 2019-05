I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

Marco Scorsini, tecnico Civitavecchia

IL TABELLINO

Valle del Tevere

Civitavecchia

Arbitro

Reti

Note

ALTRI RISULTATI, XXXIV GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nell'ultima giornata del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere batte per 2-1 il Civitavecchia e si conferma al secondo posto nella classifica del girone A: un piazzamento che permette alla formazione guidata da Stefano Scaricamazza di accedere ai playoff interregionali per l'ammissione alla serie D e che vedrà i biancoblu sabini impegnati già sabato prossimo in trasferta nella gara di andata contro i toscani del Fucecchio.Prima del fischio d'inizio sono stati premiati con una targa Giuseppe Danieli per oltre 100 gol realizzati con la maglia della Valle del Tevere e Francesco Nardi, Fabrizio Bianchi e Stefano Grizzi per aver collezioneto con i biancoblu la centesima presenza.Nella gara odierna la Valle del Tevere parte subito all'attacco e dopo trenta secondi Pileri impegna Superchi con una conclusione dal limite dell'area; passano tre minuti e arriva il gol del vantaggio realizzato da Danieli su assist Manga-Jammeh. Al 30' è ancora il giovane Pileri (oggi tra i migliori in campo) a sfiorare la traversa con un tiro al volo mentre gli ospiti, due minuti dopo, ottengono un calcio d'angolo su un'incursione in velocità di Filoia. Al 35' triangolazione Paletta-Pileri-Manga con tiro di poco a lato ed al 40' Aniello blocca una conclusione di Cerroni. Al 44' ancora il Civitavecchia si rende pericoloso con Cristian Vittorini ma in chiusura di primo tempo arriva il 2-0 per i padroni di casa con la doppietta personale di Danieli a conclusione di un'azione a tutto campo di Jammeh.In apertura di ripresa il Civitavecchia accorcia le distanze con un calcio di rigore realizzato da Chirialetti ed al 9' Aniello devia in angolo un tiro di Cristian Vittorini; lo stesso portiere blocca al 13' una conclusione di Michel Vittorini ed al 15', dalla parte opposta, Galanti raccoglie applausi con un bel tiro al volo su assist di Manga. Al 16' viene deviata in angolo una staffilata di Fiorentini da fuori area mentre la formazione ospite replica al 34' ancora con Michel Vittorini e Giustini ribatte dalla linea di porta. Poi sostituzioni da ambo le parti ma il risultato non cambia fino al triplice fischio dell'ottimo Ferrara.«Una gara combattuta contro un'ottima squadra guidata da un tecnico bravissimo. Non facciamo passare assolutamente in secondo piano la conquista di un secondo posto che ci permette di affrontare i playoff e di sicuro ce li giocheremo al massimo. Oggi è stata una partita vera tra due squadre che per obiettivi diversi hanno onorato seriamente l'incontro».«Siamo scesi in campo con una formazione comprendente ben otto under ed abbiamo giocato ottimamente interpretando l'incontro nel modo migliore. Uno schieramento che ha tenuto presente l'impegno che sosterremo già domenica prossima nei playout quando incontreremo in casa il Montalto».: Aniello 7, Paletta 6.5 (10' st Bianchi 6.5), Grizzi 6.5 (3' st Galanti 6.5), Fiorentini 7, Giustini 7, Nardi 7, Macri 7, Pileri 7.5, Danieli 7, Jammeh 7 (43' st Mamarang ng), Manga 7. A disp. De Vellis, Passiatore, Lelli, Hrustic, Benedetti, Giurato. All. Scaricamazza: Superchi 6.5, Nuti 6.5 (44' st Vienna ng), Iacomelli 7, Verdicchia 6.5, Chirialetti 7, Boriello 7, Filoia 6.5 (25' st Moronti 6), Zaza 6 (43' st Marini ng), Mi.Vittorini 6.5, Cerroni 6.5 (12' st Cedeno 6), Cr.Vittorini 6.5 (40'st Belloni ng). A disp. Tomarelli. All. Scorsini: Ferrara di Roma2 (Morlacchetti di Roma2 e Bianchi di Roma2): 3' pt e 45' pt Danieli, 5' st rig. Chirieletti: ammonito Manga; angoli: 6-2; spettatori: 110 circaCampus Eur-Team Nuova Florida 2-3Cynthia-Sporting Genzano 1-1Montalto-Ronciglione United 2-0Montespaccato-Eretum Monterotondo 0-3Real Monterotondo-Almas Roma 3-0Unipomezia-Atletico Vescovio 3-4Villalba OM-Bricofer Casal Barriera 1-0Team Nuova Florida 73 puntiValle del Tevere 69Real Monterotondo 68Astrea 60Eretum Monterotondo 55Montespaccato 51Sporting Genzano 44Unipomezia 43Campus Eur 42Bricofer Casal Barriera 41Villalba OM 38Cynthia 37Atletico Vescovio 32Civitavecchia 31Montalto 30Ronciglione United 26Almas Roma 16