LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Valle del Tevere

Civitavecchia

Arbitro

ALTRE GARE, XXXIV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Nella diciassettesima giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere (66 punti) affronterà domani alle 11 al Comunale di Forano il Civitavecchia (31): una gara fondamentale in chiusura di stagione per la formazione guidata da Stefano Scaricamazza che farà di tutto per conservare il secondo posto in classifica e disputare poi i playoff interregionali per tentare la scalata alla serie D. Mai come stavolta la vittoria è d’obbligo: una battuta d’arresto o un pareggio potrebbero favorire il Real Monterotondo che rispetto ai biancoblu sabini è sotto di un solo punto e si troverà domani di fronte l’Almas Roma già retrocessa.All’andata la Valle del Tevere s’impose sul Civitavecchia per 1-0 grazie al gol realizzato da Jammeh nei minuti finali dell’incontro: erano comunque altri tempi e la formazione tirrenica era confinata nelle ultime posizioni del girone A ma dopo l’arrivo in panchina di Marco Scorsini ha risalito prepotentemente la graduatoria ed attualmente è nella migliore posizione per disputare i playout. Tra i biancoblu sarà assente domani Gomez per squalifica. L’eventuale prima sfida dei playoff sarà con la formazione toscana del Fucecchio.«Sarà una gara che dovremo indirizzare noi per il verso giusto puntando a una vittoria che ci permetterebbe di conservare il secondo posto in classifica e accedere ai playoff per la serie D. Abbiamo l’opportunità di centrare questo obiettivo e di sicuro scenderemo in campo con l’intento di raggiungerlo a conclusione di una stagione giocata ad alti livelli. E’ anche l’ultima gara di fronte al nostro pubblico e faremo di tutto per ben figurare e regalare a chi ci ha sempre sostenuto una bella soddisfazione».: Aniello, Paletta, Grizzi, Fiorentini, Bianchi, Passiatore, Macrì, Giurato, Danieli, Jammeh, Manga. All. Stefano Scaricamazza: Tomarelli, Befani, Fatarella, Mannozzi, Petricca, Chirieletti, Cedeno, Zaza, Mi.Vittorini, Ma.Vittorini, Nuti. All. Marco Scorsini: Ferrara di Roma2 (Morlacchetti di Roma2 e Bianchi di Roma2)(ore 11)Campus Eur-Team Nuova FloridaCynthia-Sporting GenzanoMontalto-Ronciglione UnitedMontespaccato-Eretum MonterotondoReal Monterotondo-Almas RomaUnipomezia-Atletico VescovioVillalba OM-Bricofer Casal BarrieraTeam Nuova Florida 70Valle del Tevere 66Real Monterotondo 65Astrea 60Eretum Monterotondo 52Montespaccato 51Sporting Genzano, Unipomezia 43Campus Eur 42Bricofer Casal Barriera 41Cynthia 36Villalba OM 35Civitavecchia 31Atletico Vescovio 29Montalto 27Ronciglione United 26Almas Roma 16