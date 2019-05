© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Il pareggio per 0-0 conseguito ieri dalla Valle del Tevere con il Ronciglione United ha portato a quattro lunghezze il distacco tra la formazione sabina ed il Team Nuova Florida che, imponendosi per 5-3 sull’Astrea, ha di fatto vinto il campionato con una giornata di anticipo. Abbiamo ascoltato il parere del difensore della Valle del Tevere Fabrizio Bianchi, autore di un’ottima stagione in maglia biancoblù.«Si può dire che quella di ieri è stata tutt’altra cosa rispetto a una partita di calcio, viste le condizioni del terreno di gioco che di fatto non hanno permesso di giocare. In un campionato di Eccellenza, poi, è assurdo far disputare una gara in tali condizioni».«Certamente! Il Ronciglione, penultimo in classifica, doveva tentare il tutto per tutto per accedere ai playout mentre la Valle del Tevere doveva annullare lo svantaggio di due punti rispetto al Team Nuova Florida. Il risultato di parità purtroppo a noi non è servito, visto che la capolista ha vinto sull’Astrea portando a quattro punti il distacco e vincendo così il campionato».«Indubbiamente, vista la stagione che ha disputato sia in campionato che in Coppa Italia con l’accesso ai playoff nazionali. Siamo i primi a far loro i complimenti per quanto hanno raggiunto».«Domenica prossima dobbiamo vincere assolutamente col Civitavecchia e mantenere così il punto di vantaggio sul Real Monterotondo. Il secondo posto ci permetterebbe di accedere ai playoff interregionali e non è un traguardo da disprezzare, poi si vedrà. Abbiamo ancora la possibilità di conquistare qualcosa di importante a conclusione di una stagione sportiva disputata sicuramente ad alto livello».