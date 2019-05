I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

LE FORMAZIONI

Ronciglione United

Valle del Tevere

Arbitro

ALTRI RISULTATI, XXXIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI – Nella sedicesima giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza, penultima della stagione 2018/2019, la Valle del Tevere conclude a reti inviolate la trasferta sul campo di Carbognano contro il Ronciglione United. Uno 0-0 che permette ai biancoblù guidati da Stefano Scaricamazza di mantenere il secondo posto in classifica con un punto di vantaggio sul Real Monterotondo ma che di fatto consegna il titolo di campione nel girone A al Team Nuova Florida che ha battuto l’Astrea e si è portata a quattro lunghezze di vantaggio sulla stessa Valle del Tevere. La gara di oggi è stata condizionata dalla precarie condizioni del terreno di gioco ed occasioni da gol clamorose non ci sono state: il portiere Aniello si è fatto trovare pronto sulle conclusioni di Valentini e Moretti e in fase offensiva non si sono concretizzati i tentativi di Danieli, Giurato e Jammeh.«Oggi non si è giocato al calcio, viste le pietose condizioni del campo oltre al vento ed alla pioggia che hanno caratterizzato l’incontro. Facciamo i complimenti al Team Nuova Florida per aver vinto il campionato e da parte nostra faremo di tutto per mantenere il secondo posto che è comunque un risultato molto importante. Ad una giornata dalla fine abbiamo ancora un punto di vantaggio sul Real Monterotondo e faremo di tutto per mantenerlo nell’ultima partita della stagione di domenica prossima contro il Civitavecchia. Abbiamo disputato un ottimo campionato e ne diamo atto all’intero gruppo che ha sempre mostrato impegno, dedizione e serietà».: Peri, Stanghellini, Morresi, Di Gioacchino, Luciani, Oliva, Valentini, Mecarelli, Moretti, Silva Mendes, Soccorsi. A disp. Bernabei, Cesarini, Lo Bue, D.Palombi, M.Palombi, Rosato, A.Taglioni, F.Taglioni, Cristofori. All. Lenzini: Aniello, Paletta, Grizzi, Hrustic, Bianchi, Passiatore, Giurato, Gomez, Danieli, Jammeh, Manga. A disp. De Vellis, Nardi, Mamarang, Giustini, Galanti, Lelli, Pileri, Macrì, Benedetti. All. Scaricamazza: Selvatici di Rovigo (Gentilezza di Civitavecchia e D’Antoni di Ciampino)Almas Roma-Cynthia 0-3Atletico Vescovio-Real Monterotondo 1-2Bricofer Casal Barriera-Unipomezia 4-2Civitavecchia-Villalba OM 3-1Eretum Monterotondo-Campus Eur 2-1Sporting Genzano-Montespaccato 1-1Team Nuova Florida-Astrea 5-3Team Nuova Florida 70 puntiValle del Tevere 66Real Monterotondo 65Astrea 60Eretum Monterotondo 52Montespaccato 51Sporting Genzano, Unipomezia 43Campus Eur 42Bricofer Casal Barriera 41Cynthia 36Villalba OM 35Civitavecchia 31Atletico Vescovio 29Montalto 27Ronciglione United 26Almas Roma 16