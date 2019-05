LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Ronciglione United

Valle del Tevere

Arbitro

ALTRE GARE, XXXIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI – Nella sedicesima giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere affronterà domani alle 11 la trasferta sul campo comunale di Carbognano dove incontrerà il Ronciglione United. Per i biancoblu sabini guidati da Stefano Scaricamazza, che attualmente precedono in classifica nel girone A la formazione viterbese di ben quaranta punti, l’obiettivo è quello di fare bottino pieno e riconquistare il primo posto: al momento il Team Nuova Florida è avanti di due punti ma da parte sua dovrà affrontare domani l’Astrea che sicuramente non farà regali. In queste ultime due giornate, insomma, può succedere di tutto. All’andata la Valle del Tevere s’impose sul Ronciglione con un netto 5-0 grazie alla doppietta di Danieli ed ai gol di Paletta, Giurato e Gomez. Sarà assente Fiorentini per squalifica.«I tre punti sono fondamentali per ambedue le squadre: da parte nostra l’obiettivo rimane quello di ridurre il distacco dal Team Nuova Florida mentre per il Ronciglione è quello di qualificarsi ai playout per la salvezza. Sarà una gara non facile da giocare su un campo insidioso ma l’affronteremo con la carica giusta, sicuri della nostra forza».: Peri, Stanghellini, Morresi, Di Gioacchino, Luciani, Cesarini, Oliva, Valentini, Moretti, Meccarelli, Soccorsi. All. Mario Lenzini: Aniello, Paletta, Grizzi, Bianchi, Hrustic, Passiatore, Macrì, Jammeh, Danieli, Gomez, Manga. All. Stefano Scaricamazza: Selvatici di Rovigo (Gentilezza di Civitavecchia e D’Antoni di Ciampino)(ore 11)Almas Roma-CynthiaAtletico Vescovio-Real MonterotondoBricofer Casal Barriera-UnipomeziaCivitavecchia-Villalba OMEretum Monterotondo-Campus EurSporting Genzano-MontespaccatoTeam Nuova Florida-AstreaTeam Nuova Florida 67Valle del Tevere 65Real Monterotondo 62Astrea 60Montespaccato 50Eretum Monterotondo 49Unipomezia 43Sporting Genzano, Campus Eur 42Bricofer Casal Barriera 38Villalba OM 35Cynthia 33Atletico Vescovio 29Civitavecchia 28Montalto 27Ronciglione United 25Almas Roma 16