RIETI – Mancano ormai due giornate alla conclusione del campionato regionale di Eccellenza ed i risultati di ieri hanno confermato il distacco di due punti della Valle del Tevere rispetto alla capolista Team Nuova Florida. Entrambe le squadre hanno ottenuto la vittoria fuori casa: la Valle del Tevere si è imposta sul Villalba per 2-0 mentre il Team Nuova Florida ha replicato nella gara pomeridiana col Montalto per 5-1. Abbiamo ascoltato il parere del centrocampista Jody Fiorentini.«Magari lo sapessi! Stiamo andando forte sia noi che il Nuova Florida e tra due domeniche si tireranno le somme di questo avvincente campionato. In due partite può succedere di tutto e vanno affrontate di volta in volta con la massima concentrazione».«Dovremo fare solo il nostro e non pensare a quello che faranno gli antagonisti. E’ tutto nelle nostre mani e sappiamo benissimo che nessuno regala niente agli avversari, tantomeno quando c’è un titolo regionale in palio».«Certamente! Conquistare la piazza d’onore ci permetterebbe di disputare i playoff interregionali e potrebbe scaturirne una situazione positiva. Tutto, ripeto, dipenderà da noi e da quanto daremo sul campo».«Conquistare tre punti contro la squadra che ci aveva inflitto all’andata la prima sconfitta della stagione è stato doppiamente soddisfacente. Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, nel secondo c’è stato un leggero calo ma dopo essere passati in vantaggio col rigore di Danieli abbiamo gestito la gara con oculatezza. La rete nel finale di Mamarang ha poi suggellato una vittoria indiscutibile».«Due vittorie, poi tutto il resto si vedrà».