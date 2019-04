LE ASPETTATIVE

RIETI – Nella quindicesima giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere affronterà domani alle 11 la trasferta sul campo del Villalba. Una gara di estrema importanza per la formazione guidata da Stefano Scaricamazza che al momento è sotto di due punti alla capolista Team Nuova Florida e che dovrà tentare il tutto per tutto in queste ultime tre gare per cercare di recuperare lo svantaggio. All’andata fu proprio il Villalba ad infliggere ai biancoblù sabini la prima sconfitta del campionato, imponendosi al Comunale di Forano per 1-0 grazie al gol realizzato da Giulitti. Sarà assente domani per squalifica Giustini.«Più che vendicare quella sconfitta dovremo scendere in campo con la carica giusta e pensare alla conquista dei tre punti. Resteranno poi due gare in cui potrebbe succedere di tutto ma il nostro obiettivo è di fare sempre risultato e togliere il distacco da chi ci precede in classifica».: Nasti, Bartucca, Langiotti, Scotto, Taverna, Ranieri, Bari, Libertini, Rossi, Zanoletti, Fagioli. All. Diego Leone: Aniello, Paletta, Grizzi, Bianchi, Fiorentini, Passiatore, Macrì, Jammeh, Danieli, Gomez, Manga. All. Stefano Scaricamazza: Di Matteo di Roma2 (Camilli di Roma1 e Morano di Roma2)(ore 11)Astrea-Eretum MonterotondoCampus Eur-Sporting GenzanoCynthia-Atletico VescovioMontalto-Team Nuova Florida (alle 16.30)Montespaccato-Almas RomaReal Monterotondo-Bricofer Casal BarrieraUnipomezia-CivitavecchiaTeam Nuova Florida 64Valle del Tevere 62Real Monterotondo 59Astrea 57Eretum Monterotondo 49Montespaccato 47Unipomezia 43Sporting Genzano 42Campus Eur 39Bricofer Casal Barriera 38Villalba OM 35Cynthia 32Atletico Vescovio 28Montalto 27Civitavecchia, Ronciglione United 25Almas Roma 16Sedicesima presenza stagionale nel campionato di Eccellenza per l’arbitro reatino Alessandro Vallocchia: nel girone A dirigerà Unipomezia-Civitavecchia coadiuvato da Peluso di Frosinone e Calce di Cassino.