Ultimo aggiornamento: 11:22

RIETI – La gara di ieri contro l’Unipomezia rappresentava per la Valle del Tevere una tappa fondamentale della propria stagione agonistica ed il largo successo per 4-2 è stato, in positivo, il miglior responso che i biancoblu guidati da Stefano Scaricamazza potevano aspettarsi. Una vittoria scaturita nella quart’ultima giornata di campionato che riaccende la speranza di poter riagguantare ancora il primo posto (il Team Nuova Florida ha solo due punti di vantaggio) dimenticando la sconfitta di domenica scorsa sul campo del Monterotondo e guardando alle prossime gare con una buona dose di ottimismo. Sugli scudi il giovane centrocampista Francis Gomez, nato in Gambia il 10 marzo 2000 ed autore ieri di una tripletta.«Certamente, grazie anche all’aiuto dei miei compagni che ieri hanno giocato tutti ad alto livello conquistando una vittoria importantissima».«Siamo solo a due punti dalla prima in classifica e dobbiamo puntare a vincere assolutamente le prossime tre gare. E’ vero che il Team Nuova Florida è in vantaggio e può amministrare meglio i prossimi risultati ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, tenendo presente che anche gli altri potrebbero sbagliare e ne potremmo approfittare».«Sì, è stata la prima volta che ho segnato tre gol in una partita di campionato ed ho chiesto al mister di poter avere il pallone in regalo. Sarà un ricordo-trofeo che custodirò gelosamente!».«Sono molto contento per questo e farò di tutto per confermare e ripagare la fiducia mostratami dai mister Stefano Scaricamazza e Marco Ippoliti».«Il mio sogno è quello di diventare un giocatore professionista e sarebbe bello essere preso in considerazione dagli osservatori di qualche grossa società».