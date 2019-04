LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Valle del Tevere

Unipomezia

Arbitro

ALTRE GARE

CLASSIFICA

RIETI – Nella quattordicesima giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere affronterà in casa alle 16 di domani, mercoledì 10 aprile, nel turno infrasettimanale l’Unipomezia, un avversario che ad inizio stagione era dato tra i favoriti per il successo finale ma che oggi si ritrova lontano dalla vetta di ben ventuno punti.Un’occasione da non perdere, dunque, per i biancoblù guidati da Stefano Scaricamazza che dopo la sconfitta di domenica scorsa col Real Monterotondo accusano un ritardo di cinque lunghezze sulla capolista Team Nuova Florida che proprio domani dovrà osservare il turno di sosta conseguente al ritiro del Città di Palombara. In caso di vittoria i sabini ridurrebbero il distacco a due punti e tutto potrebbe accadere nelle restanti tre gare della stagione.La Valle del Tevere, tra l’altro, è la squadra che ha incassato meno gol nel girone A: merito di un ottimo reparto difensivo, dei portieri Simone Aniello e Matteo De Vellis e del preparatore Daniele Nori. Sarà assente Giustini per squalifica.Nella gara di andata la Valle del Tevere s’impose fuori casa sull’Unipomezia per 2-0 grazie alle reti di Jammeh e Danieli.«Per noi le restanti quattro gare di campionato, a cominciare da quella di domani, saranno una finale e daremo tutto fino all’ultimo secondo di gioco per raggiungere il nostro obiettivo».: Aniello, Paletta, Grizzi, Hrustic, Fiorentini, Passiatore, Macrì, Jammeh, Danieli, Gomez, Manga. All. Stefano Scaricamazza: Esposito, Porzi, Gaspari, Diana, Delgado, Franceschi, Felici, Matano, Piscitelli, Ibojo, Morelli. All. Sandro Grossi: Bartocci di Roma2 (Lanzellotto di Roma2 e Corsini di Roma1)(ore 16)Almas Roma-Campus EurAtletico Vescovio-MontespaccatoBricofer Casal Barriera-CynthiaCivitavecchia-Real MonterotondoEretum Monterotondo-MontaltoSporting Genzano-AstreaVillalba OM-Ronciglione UnitedRiposa Team Nuova FloridaTeam Nuova Florida 64Valle del Tevere 59Astrea 57Real Monterotondo 56Montespaccato 47Eretum Monterotondo 46Unipomezia 43Sporting Genzano e Campus Eur 39Bricofer Casal Barriera 35Villalba OM 34Cynthia 32Montalto 27Civitavecchia, Atletico Vescovio 25Ronciglione United 24Almas Roma 13