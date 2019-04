© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – La sconfitta per 2-1 subìta dalla Valle del Tevere ad opera del Real Monterotondo nella gara disputata ieri al campo Pierangeli di Monterotondo Scalo ha portato a cinque punti il distacco della formazione di Stefano Scaricamazza dalla capolista Team Nuova Florida ma già da dopodomani, nel turno infrasettimanale, i sabini avranno la possibilità di risalire se riusciranno a battere l’Unipomezia mentre il Team Nuova Florida resterà ai box dopo il ritiro del Città di Palombara che avrebbe dovuto incontrare. Abbiamo ascoltato il parere del portiere Simone Aniello.«A mente fredda si possono pensare e dire tante cose dopo una partita particolarmente sentita tra due squadre forti che hanno comunque dimostrato di poter ambire a grossi risultati. La posta in palio era altissima sia per noi che per loro: da parte nostra giocavamo per il primo posto mentre per loro era fondamentale il riaggancio alle prime del girone».«La classica gara in cui le squadre si equivalgono ed il risultato potrebbe pendere a favore dell’una o dell’altra. Il Real Monterotondo è partito con maggior convinzione ma da parte nostra abbiamo risposto di pari passo e sicuramente siamo usciti dal campo a testa alta, indipendentemente dal risultato per noi negativo. Non dimentichiamo che i due gol degli avversari sono stati realizzati su una punizione ed un calcio di rigore; per il resto non mi sembra di essere stato impegnato più di tanto, a conferma che il verdetto finale è frutto di episodi e non di un predominio reale da parte degli avversari».«Il Team Nuova Florida dovrà riposare e dovremo approfittarne, senza ombra di dubbio. Conquistare i tre punti sarà fondamentale e ce la metteremo tutta per ottenerli, così come faremo nelle successive tre gare che concluderanno la stagione».«Lotteremo uniti come sempre e faremo di tutto per raggiungere il nostro traguardo. Ci siamo, eccome se ci siamo!».