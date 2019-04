LE ASPETTATIVE

RIETI – Nella tredicesima giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere affronterà alle 11 di domani, domenica 7 aprile, l’insidiosa trasferta sul campo Petrangeli di Monterotondo Scalo dove troverà un Real Monterotondo che aspira ancora ad un piazzamento tra le prime della classe nel girone A.La formazione sabina punterà al successo pieno cercando già da domani di colmare i due punti di svantaggio che ha nei confronti del Team Nuova Florida; quest’ultima comunque nella giornata infrasettimanale del campionato di mercoledì prossimo dovrà osservare il turno di riposo conseguente al ritiro del Città di Palombara e per Danieli e compagni si presenterà l’occasione di tornare al vertice della classifica.Nella gara di andata la Valle del Tevere disputò al Comunale di Forano contro il Real una delle partite migliori della stagione e s’impose per 3-0 con reti di Gomez, Jammeh e Danieli.«Sarà una grande partita tra due protagoniste di questo girone A. Per noi sarà fondamentale puntare a un risultato positivo sia domani che nelle restanti cinque gare che mancano alla fine del campionato ma altrettanto cercheranno di fare gli avversari che al momento occupano il quarto posto in classifica e che puntano a salire ulteriormente. Ci saranno quindi tutti i presupposti per vivere una giornata calcisticamente importante».: Santi, Palma, Passeri, Blasi, La Rosa, Lalli, Piras, Abbondanza, Nardecchia, Collacchi, Lupi. All. Centioni: Aniello, Paletta, Grizzi, Giustini, Fiorentini, Passiatore, Macrì, Jammeh, Danieli, Gomez, Manga. All. Scaricamazza: Mescoli di Modena (Guglielmi di Albano Laziale e Conti di Roma2)(ore 11)Astrea-Almas RomaCampus Eur-Atletico VescovioCynthia-CivitavecchiaMontalto-Sporting Genzano (alle 16)Montespaccato-Bricofer Casal BarrieraRonciglione United-Team Nuova FloridaUnipomezia-Villalba OMTeam Nuova Florida 61Valle del Tevere 59Astrea 54Real Monterotondo 53Montespaccato 47Eretum Monterotondo 46Unipomezia 43Sporting Genzano 38Campus Eur 36Bricofer Casal Barriera 32Cynthia, Villalba OM 31Montalto 26Atletico Vescovio 25Civitavecchia, Ronciglione United 24Almas Roma 13