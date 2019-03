I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

IL TABELLINO

Valle del Tevere

Cynthia

Arbitro

Reti

Note

ALTRI RISULTATI, XII DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Nella dodicesima giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere torna alla vittoria e mantiene il secondo posto in classifica alle spalle del Team Nuova Florida.Al Comunale di Forano i biancoblu s'impongono per 2-1 sul Cynthia al termine di un incontro in cui le due antagoniste non si risparmiano: al 12' c'è la prima occasione per i padroni di casa con un tiro del capitano Danieli su assist di Manga ma è bravo Sciarra a respingere d'intuito; un minuto dopo lo stesso Danieli conclude a fil di palo uno scambio in velocità con Gomez e Macrì. Per gli ospiti replica Paloni al 20' con un diagonale in area che nessuno devia in porta ed un minuto dopo Danieli scatta in contropiede e batte Sciarra portando i suoi in vantaggio.Al 10' del secondo tempo arriva il pareggio del Cynthia con un calcio di punizione di Silvagni che s'infila sotto l'incrocio dei pali ma al 22' la Valle del Tevere costruisce il gol-vittoria con un calcio di punizione di Fiorentini che sotto rete Passiatore devia con una magistrale deviazione di testa.Giocatori e staff della Valle del Tevere hanno ricevuto prima della gara il saluto del presidente onorario e patron Enzo De Santis, tornato al campo dopo le vicende giudiziarie che nello scorso settembre avevano portato al suo arresto per l'accusa di corruzione.«Una vittoria importantissima ottenuta contro una squadra difficile. Siamo stati molto bravi a superare il momento del pareggio ospite e a cogliere tre punti fondamentali per il nostro campionato. Anche oggi abbiamo creato tante occasioni da gol ed il risultato finale poteva essere anche più esteso a nostro favore».: Aniello 6.5, Hrustic 6.5, Grizzi 7, Fiorentini 6.5, Giustini 6.5, Passiatore 8, Macrì 7 (24' st Giurato ng), Gomez 7, Danieli 7 (45' st Ceccarelli ng), Jammeh 7 (34' st Mamarang ng), Manga 6.5 (27' st Paletta ng). A disp. De Vellis, Nardi, Galanti, Pileri, Bianchi. All. Scaricamazza: Sciarra 6.5, De Angelis 6, Paloni 6, Vartolo 6.5, Di Mauro 6 (42' st Blandino ng), Amico 6, De Gennaro 6 (18' st Mortaroli 6), Labagnara 6, Di Mario 6, Silvagni 7, Rocco 6 (38' st Palazzi ng). A disp. Orlandi, Fiasca, Sistopaoli, Uzoma, Scacchetti, Dragonetti. All. Panno: Di Giuseppe di Frosinone (Garcea di Roma1 e Cirillo di Roma1): 21' pt Danieli, 12' st Silvagni, 22' st Passiatore: espulso 44' st Blandino; allontanato dalla panchina 35' st il tecnico ospite Panno; ammoniti Danieli, Fiorentini, Di Mauro, Rocco; angoli: 5-2; spettatori: 120 ca.Almas Roma-Montalto 0-2Atletico Vescovio-Astrea 0-1Bricofer Casal Barriera-Campus Eur 3-2Civitavecchia-Montespaccato 0-3Eretum Monterotondo-Team Nuova Florida 1-3Unipomezia-Ronciglione United 2-2Villalba OM-Real Monterotondo 0-1Team Nuova Florida 61Valle del Tevere 59Astrea 54Real Monterotondo 53Montespaccato 47Eretum Monterotondo 46Unipomezia 43Sporting Genzano 38Campus Eur 36Bricofer Casal Barriera 32Cynthia, Villalba OM 31Montalto 26Atletico Vescovio 25Civitavecchia, Ronciglione United 24Almas Roma 13