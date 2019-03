LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Valle del Tevere

Cynthia

Arbitro:

ALTRE GARE, XII RITORNO

CLASSIFICA

Arbitro ALESSANDRO VALLOCCHIA

RIETI – Nella dodicesima giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere ospiterà domani alle 11 al Comunale di Forano il Cynthia. E’ la quinta volta che le due squadre s’incontrano nel corso della stagione: la gara di andata venne rinviata per l’impraticabilità del campo di Genzano e nel recupero i bioancoblù s’imposero per 2-0 grazie alle reti di Danieli e Giurato. Doppio confronto poi nelle semifinali di Coppa Italia con il pareggio per 1-1 all’andata (gol di Mamarang) e inaspettata sconfitta per 1-0 nel ritorno a Forano con estromissione dei sabini dalla Coppa. Voglia di rivalsa, dunque, sulla formazione di Genzano da parte di Danieli e compagni ma soprattutto necessità assoluta dei tre punti per tentare di riagguantare il Team Nuova Florida in testa alla classifica.«E’ importante vincere tutte le partite che mancano da qui alla fine del campionato e contro il Cynthia dovremo scendere in campo con questa convinzione. Gli avversari non sono ancora salvi e sicuramente verranno a Forano per dare battaglia: da parte nostra se mostreremo l’atteggiamento e la convinzione di domenica scorsa siamo convinti di poter cogliere il successo pieno».: Aniello, Paletta, Grizzi, Giustini, Fiorentini, Passiatore, Macrì, Jammeh, Danieli, Gomez, Manga. All. Stefano Scaricamazza: Orlandi, De Angelis, Paloni, Uzoma, Di Mauro, Amico, De Gennaro, Blandino, Di Mario, Silvagni, Rocco. All. Fabio PannoDi Giuseppe di Frosinone (Garcea di Roma1 e Cirillo di Roma1)(alle 11)Almas Roma-Montalto (alle 16)Atletico Vescovio-AstreaBricofer Casal Barriera-Campus EurCivitavecchia-Montespaccato (alle 16)Eretum Monterotondo-Team Nuova FloridaUnipomezia-Ronciglione UnitedVillalba OM-Real MonterotondoTeam Nuova Florida 58Valle del Tevere 56Astrea 51Real Monterotondo 50Eretum Monterotondo 46Montespaccato 44Unipomezia 42Sporting Genzano 38Campus Eur 36Cynthia, Villalba OM 31Bricofer Casal Barriera 29Atletico Vescovio 25Civitavecchia 24Ronciglione United e Montalto 23Almas Roma 13Quindicesima presenza stagionale nel campionato di Eccellenza per l’arbitro reatino Alessandro Vallocchia: nel girone A dirigerà Bricofer Casal Barriera-Campus Eur coadiuvato da Martelluzzi di Frosinone e Di Bella di Ostia.