© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Il pareggio per 1-1 conseguito ieri dalla Valle del Tevere sul campo del Montespaccato ha creato rammarico e disappunto tra le fila biancoblù soprattutto per la maniera in cui è avvenuto, visto che la formazione guidata da Stefano Scaricamazza aveva dominato nettamente la gara creando molteplici occasioni da gol che solo per sfortuna non si sono concretizzate. Un pareggio che permette attualmente al Team Nuova Florida di mantenere in solitaria il primo posto in classifica, almeno fino a quando dovrà osservare il turno di riposo (ritiro del Città di Palombara) che la Valle del Tevere ha già effettuato e che potrebbe sfruttare al meglio in tale occasione. Sulla gara di ieri abbiamo ascoltato il parere del giovane centrocampista Francis Gomez, nato in Gambia nel 2000 e rivelatosi quest’anno come uno dei punti di forza dei biancoblù sabini.«Senza alcun dubbio, considerando le tante occasioni create dalla nostra squadra ma purtroppo la fortuna ieri non è stata dalla nostra parte».«Mancano sei giornate alla fine e per noi sarà importantissimo affrontare gara dopo gara come se fosse sempre una finale, indipendentemente dai risultati che potranno conseguire le squadre concorrenti».«Certamente, sono felicissimo di essere stato incluso nel gruppo dei convocati dal mister Marco Ippoliti e spero di far parte di questa rappresentativa nelle prossime gare del Torneo delle Regioni».«Si, sarebbe bello attirare l’attenzione di qualche squadra professionistica e poter intraprendere ad alto livello la carriera di calciatore».Sì, sto molto bene e sono contento dello spazio che mister Scaricamazza mi concede in squadra. Da parte mia mi farò sempre trovare pronto per dare il massimo in ogni gara.