Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

Montespaccato

Valle del Tevere

RIETI – Trasferta con rammarico per la Valle del Tevere nell’undicesima giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza. I biancoblù guidati da Stefano Scaricamazza non vanno oltre il pareggio (1-1) con il Montespaccato e ne approfitta il Team Nuova Florida che dopo la vittoria per 1-0 nell’anticipo di sabato sullo Sporting Genzano rimane da sola al vertice della classifica. C’è da dire comunque che gli ardeatini osserveranno il turno di riposo nella giornata in cui avrebbero dovuto affrontare il Città di Palombara, cosa che la Valle del Tevere ha già fatto e che in tale occasione potrebbe ritornare a condividere il primo posto.Nella gara di oggi la squadra sabina ha dominato l’incontro per buona parte dei novanta minuti ma non hanno dato l’esito sperato i tentativi a rete di Danieli, Hrustic, Manga e Fiorentini che ha colpito anche un palo. Il gol del Montespaccato è arrivanto al 29’ del secondo tempo con Di Nezza, il pareggio della Valle del Tevere al 35’ con Giurato.«Un pareggio che assolutamente non ci soddisfa visto l’andamento della gara. Abbiamo dominato per tutto l’incontro ed il gol degli avversari è scaturito da un’azione susseguente ad un calcio d’angolo nella quale non è stato rilevato un netto fallo a nostro favore. Comunque le prossime sei partite saranno quelle della verità e le affronteremo a mille per ottenere quelle soddisfazioni che meritiamo».: Tassi, Di Nezza, M.Pezzuto, Nanci, Sismondi, Romondini, Berardi (46’ st Ferrari), Penge (19’ st Fumini), De Dominicis (48’ st Paruzza), Sandu (17’ st A.Pezzuto), Calì. A disp. Langellotti, Colapietro, Spurio, Guiducci, Adami. All. Belli: Aniello, Hrustic (40’ st Paletta), Grizzi, Fiorentini, Giustini, Passiatore, Macrì (22’ st Giurato), Gomez, Danieli, Jammeh, Manga. A disp. De Vellis, Nardi, Galanti, Lelli, Bianchi, Mamarang, Pileri. All. Scaricamazza: Sapone di Aprilia (Cozzuto di Formia e Tasciotti di Latina): 29’ st Di Nezza, 35’ st Giuratoammoniti Di Nezza, Sismondi, Calì, Hrustic, Grizzi, Fiorentini, PassiatoreAstrea-Bricofer Casal Barriera 2-1Campus Eur-Civitavecchia 3-5Cynthia-Villalba OM 1-1Montalto-Atletico Vescovio (alle 15)Real Monterotondo-Unipomezia 4-1Ronciglione United-Eretum Monterotondo 0-2Team Nuova Florida-Sporting Genzano 1-0Team Nuova Florida 58Valle del Tevere 56Astrea 51Real Monterotondo 50Eretum Monterotondo 46Montespaccato 44Unipomezia 42Sporting Genzano 38Campus Eur 36Cynthia, Villalba OM 31Bricofer Casal Barriera 29Atletico Vescovio 25Civitavecchia 24Ronciglione United 23Montalto 20Almas Roma 13