© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Alla vigilia della decima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza la gara con il Campus Eur appariva per la Valle del Tevere di ordinaria amministrazione ed un risultato positivo avrebbe regalato ulteriore sicurezza alla formazione guidata da Stefano Scaricamazza. Purtroppo per i biancoblu non è andata così, visto che la squadra romana si è imposta al Comunale di Forano per 1-0 ed in classifica ne ha approfittato il Team Nuova Florida che si è riportata a pari punti con la stessa Valle del Tevere (55) in vetta al girone A. Al termine della gara di ieri abbiamo ascoltato il parere del direttore sportivo Alessio Bianchi.«Diciamo che è andata così ma rimane il rammarico di aver subìto in casa la seconda sconfitta stagionale dopo quella avvenuta con il Villalba».«Pur rispettando il Campus Eur, c’è da dire che gli avversari hanno vinto la gara con l’unico tiro in porta, oltretutto su calcio di punizione».«Le occasioni create sono state tante ma evidentemente non è bastato né l’impegno né l’agonismo. Purtroppo se non si segna non si vince ed è andata così».«Ci sono ancora sette partite da giocare ed il Team Nuova Florida dovrà fermarsi un turno (ritiro del Città di Palombara) che noi abbiamo già osservato. Sappiamo che dovremo dare di più gara dopo gara, senza titubanze ed incertezze. Abbiamo tutte le capacità e le possibilità per raggiungere il nostro obiettivo».