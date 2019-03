LE ASPETTATIVE

RIETI – Nella decima giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza la capolista Valle del Tevere tornerà a giocare domani alle 11 tra le mura amiche ospitando al Comunale di Forano il Campus Eur che attualmente staziona a metà classifica e col quale aveva pareggiato per 0-0 nella gara di andata. I biancoblù guidati da Stefano Scaricamazza, dopo l’importante successo esterno conseguito nel turno precedente contro l’Astrea, sono più che mai lanciati verso il traguardo finale e di domenica in domenica l’obiettivo della serie D si fa sempre più concreto. Mancherà per squalifica Fiorentini e qualche dubbio persiste sulle condizioni fisiche di Fabrizio Bianchi dopo l’infortunio subìto nella gara col Montalto.«Affronteremo una squadra ostica che nel corso della stagione ha compiuto imprese importanti dimostrando di sapersela giocare contro qualsiasi avversario. Il Campus Eur può schierare individualità importanti e dovremo essere bravi a bloccare sul nascere le loro iniziative e gestire con intelligenza e concentrazione ogni momento della gara. Ci stiamo avviando verso la fase finale della stagione e ogni sfida diventa difficile ma siamo pronti ad affrontare con fiducia qualsiasi ostacolo».: Aniello, Paletta, Grizzi, Giustini, Hrustic, Passiatore, Giurato, Jammeh, Danieli, Gomez, Manga. All. Stefano Scaricamazza: Calisse, Ranucci, Cosentino, Ponziani, Rambaldo, Pompili, Corvesi, Bussi, Conti, Necci, Iacobucci. All. Daniele Scarfini: Prencipe di Tivoli (Ligresti di Civitavecchia e D’Antoni di Ciampino)(ore 11)Almas Roma-Team Nuova Florida (alle 15)Bricofer Casal Barriera-MontaltoCivitavecchia-Astrea (alle 15)Real Monterotondo-Ronciglione UnitedSporting Genzano-Eretum MonterotondoUnipomezia-CynthiaVillalba OM-MontespaccatoValle del Tevere 55 puntiTeam Nuova Florida 52Astrea 45Real Monterotondo 44Eretum Monterotondo 43Unipomezia 41Montespaccato 40Sporting Genzano 35Campus Eur 33Villalba OM 30Cynthia 29Bricofer Casal Barriera 26Atletico Vescovio 25Ronciglione United 23Civitavecchia 21Montalto 20Almas Roma 13