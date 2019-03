© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – A otto giornate dalla conclusione del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere mantiene il primato nel girone A con un vantaggio di tre punti sul Team Nuova Florida e dieci sull’Astrea. Nella gara di ieri giocata sul campo di Casal del Marmo i biancoblu sabini si sono imposti per 2-0 proprio sull’Astrea confermando l’ottimo stato di forma mostrato per buona parte del campionato. Sulla quest’ultima gara abbiamo ascoltato il parere di Leonardo Josè Paletta, centrocampista nato nel 1997 arrivato a Forano all’inizio della stagione 2018/2019.«Tutte le vittorie sono state importanti ed il vantaggio che abbiamo ottenuto sulle avversarie già nelle precedenti domeniche testimonia l’ottimo cammino che stiamo mantenendo in campionato».«Sicuramente, vista la classifica, la formazione allenata dal mister Mastrodonato puntava ad un successo per riavvicinarsi alla vetta ma il responso del campo ha poi dato indicazioni diverse. C’è da dire comunque che l’Astrea gode di ottime credenziali e da molti anni occupa un posto importante nel panorama calcistico».«Direi di no, anche se nella formazione avversaria militano giocatori di grande esperienza che, agonisticamente parlando, possono far male a chiunque e conquistare i tre punti su quel campo non è facile per nessuno. Esserci riusciti significa che il nostro gruppo vale e sa imporsi contro ogni tipo di avversario».«Puntiamo a mantenere il nostro ritmo e proseguire con i nostri risultati, domenica dopo domenica. Siamo fiduciosi e coscienti delle nostre capacità e delle nostre responsabilità: sicuramente ce la metteremo tutta per raggiungere il nostro obiettivo finale!».