RIETI – Trasferta romana per la Valle del Tevere nella nona giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza. I biancoblu guidati da Stefano Scaricamazza affronteranno domani alle 11 sul campo di Casal del Marmo l’Astrea, una delle squadre che ad inizio stagione erano state indicate tra le favorite per il successo finale ma alcune battute a vuoto hanno poi ridimensionato la formazione allenata da Quintiliano Mastrodonato che al momento occupa il terzo posto in classifica. Domenica scorsa comunque l’Astrea ha espugnato il campo del Villalba con un netto 5-1 e farà di tutto per risalire la china: una ragione in più per cui la Valle del Tevere dovrà tenere presente per gestire al meglio l’attuale vantaggio in classifica con tre lunghezze sul Team Nuova Florida e sette sugli avversari di domani. All’andata finì in parità: 2-2 con reti di Giurato e Jammeh per i sabini e Mollo e Amico per i romani.«Una gara insidiosa contro una squadra che ha sicuramente la possibilità e le capacità di puntare ancora al secondo posto in classifica e che è tornata a fare risultati importanti. Da parte nostra la rispettiamo ma sappiamo già in partenza che dovremo dimostrare di essere bravi a saper affrontare nel modo migliore ogni avversario».: Proietti Gaffi, Tagliaferri, Di Minico, Aglietti, Cipriani, Cruciani, Lanari, Mollo, Di Iorio, Botti, Amico. All. Mastrodonato: Aniello, Paletta, Grizzi, Fiorentini, Bianchi, Passiatore, Macrì, Jammeh, Danieli, Gomez, Manga. All. Scaricamazza: Martino di Firenze (Brizzi di Aprilia e Migliaccio di Roma2)(ore 11)Campus Eur-VillalbaCynthia-Real MonterotondoEretum Monterotondo-Almas RomaMontalto-CivitavecchiaMontespaccato-UnipomeziaRonciglione United-Sporting GenzanoTeam Nuova Florida-Atletico VescovioValle del Tevere 52Team Nuova Florida 49Astrea 45Real Monterotondo 44Eretum Monterotondo, Montespaccato 40Unipomezia 38Sporting Genzano 35Villalba OM, Campus Eur 30Cynthia, Bricofer Casal Barriera 26Atletico Vescovio 25Ronciglione United, Montalto 20Civitavecchia 18Almas Roma 13Quattordicesima presenza stagionale in Eccellenza per l’arbitro reatino Alessandro Vallocchia: nel girone B dirigerà Pro Roma Calcio-Lavinio Campoverde coadiuvato da Leonardi di Ostia e Spoletini di Rieti.