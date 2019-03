© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Il rotondo successo per 5-0 conseguito ieri dalla Valle del Tevere sul Montalto nell’ottava giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza ha confermato l’ottimo stato di forma della formazione biancoblù guidata da Stefano Scaricamazza e le fondate aspirazioni per tentare quest’anno la promozione in serie D. Contro gli avversari viterbesi scesi ieri in campo al Comunale di Forano hanno realizzato una doppietta ciascuno gli attaccanti Igor Giurato e Giuseppe Danieli: nei minuti finali dell’incontro è arrivato poi uno splendido gol di Seedy Mamarang, giovane centrocampista nato nel 1998, che abbiamo ascoltato a fine gara.«Sicuramente la nostra squadra ha dimostrato di essere superiore agli avversari in ogni reparto ed il risultato parla chiaro».«Sì, il gol mi ha reso felice ed aver messo anche la mia firma nella vittoria di oggi mi ripaga dell’impegno che metto sempre negli allenamenti e quando il mister mi schiera in campo».«Il motivo di fare più panchina è dovuto all’impiego dei fuori quota che devono essere inseriti in formazione in base ai vigenti regolamenti federali. Sono comunque contento delle mie prestazioni e m’impegno al massimo per farmi trovare sempre pronto».«Stiamo dimostrando con i risultati di meritare il primo posto in classifica e di sicuro continueremo con questo atteggiamento per tutte le restanti partite: l’obiettivo è quello di mantenere il primato e coronare un sogno importante inseguito fin dalle scorse stagioni».