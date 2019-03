I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

IL TABELLINO

Valle del Tevere

Montalto

Arbitro

Reti

Note

ALTRI RISULTATI, VIII RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Nell'ottava giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere batte per 5-0 il Montalto e conserva il primo posto in classifica nel girone A allungando a +3 sul Team Nuova Florida che ha pareggiato.Gara senza storia al Comunale di Forano con i padroni di casa che passano in vantaggio dopo dieci minuti di gioco con Giurato su assist di Fiorentini e raddoppiano al 22' con un rigore di Danieli concesso per un fallo in area del portiere ospite sullo stesso giocatore. Nella ripresa arrivano le doppiette personali dei due attaccanti biancoblu: al 10' Danieli su lancio di Passiatore ed al 16' Giurato con un tiro al volo su angolo di Jammeh. Il quinto gol porta la firma di Mamarang al 40' con una giocata di gran classe dal limite dell'area.«Era una gara da vincere assolutamente e l'abbiamo fatto. Siamo scesi in campo con la giusta concentrazione centrando un risultato molto importante».: Aniello 6.5, Galanti 6, Passiatore 6.5, Fiorentini 7 (14'st Hrustic 6.5), Bianchi 6.5 (4'st Nardi 6.5), Giustini 6, Giurato 7 (25'st Macrì 6), Gomez 6.5 (12'st Benedetti 6), Danieli 7 (14'st Mamarang 6.5), Jammeh 8, Manga 7. A disp. De Vellis, Paletta, Pileri, Lelli, Benedetti. All. Scaricamazza: Rosciani 6, Capoccia 5 (25'st Maccarini 5), Bricob 5.5, Pallotti ng (15'pt Nita 6), Birra 5, Seck 6.5, Pieri 5.5, Piccini 5, Acatullo 5, Rodriguez 6.5, Biferali 6. All. Pera: Bellucci di Roma1 (Mancuso di Roma1 e Jorgji di Albano Laziale): 10' pt e 16' st Giurato, 22' pt (rig.) e 10' st Danieli, 40's t Mamarang: ammoniti Pallotti, Bianchi; angoli: 10-1; spettatori: 120 circaAlmas Roma-Sporting Genzano (alle 15)Atletico Vescovio-Eretum Monterotondo 2-2Bricofer Casal Barriera-Team Nuova Florida 1-1Cynthia-Ronciglione United 0-2Real Monterotondo-Montespaccato 2-2Unipomezia-Campus Eur 1-0Villalba OM-Astrea 1-5Valle del Tevere 52Team Nuova Florida 49Astrea 45Real Monterotondo 44Eretum Monterotondo, Montespaccato 40Unipomezia 38Sporting Genzano 32Villalba OM e Capus Eur 30Cynthia, Bricofer Casal Barriera 26Atletico Vescovio 25Ronciglione United, Montalto 20Civitavecchia 18Almas Roma 13