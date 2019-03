LE ASPETTATIVE

RIETI – La Valle del Tevere tornerà in campo domani alle 11 dopo la domenica di sosta in cui avrebbe dovuto incontrare il Città di Palombara, ritiratasi dal campionato di Eccellenza. La formazione guidata da Stefano Scaricamazza ospiterà nell’ottava giornata di ritorno al Comunale di Forano il Montalto e lo farà da capoclassifica, visto che mantiene ancora un punto di vantaggio sul Team Nuova Florida vittorioso domenica scorsa sul Civitavecchia. All’andata la Valle del Tevere s’impose per 3-2 con i gol di Gallaccio, Fabrizio Bianchi e Passiatore. Domani sarà assente Grizzi per squalifica.«La domenica di sosta ci è servita per ricaricare le pile e smaltire la stanchezza del precedente periodo. Affronteremo domani il Montalto con attenzione, forza e determinazione sapendo che di giornata in giornata il campionato si accorcia e non sono ammesse distrazioni».: Aniello, Paletta, Grizzi, Fiorentini, Bianchi, Passiatore, Macrì, Jammeh, Danieli, Gomez, Manga. All. Scaricamazza: Rosciani, Capoccia, Pricob, Pieri, Maccarini, Pallotti, De Carli, Piccini, Seckpapa, Rodriguez, Biferali. All. Pera: Bellucci di Roma1 (Mancuso di Roma1 e Jorgji di Albano Laziale)(ore 11)Almas Roma-Sporting Genzano (alle 15)Atletico Vescovio-Eretum MonterotondoBricofer Casal Barriera-Team Nuova FloridaCynthia-Ronciglione UnitedReal Monterotondo-MontespaccatoUnipomezia-Campus EurVillalba OM-AstreaValle del Tevere 49 puntiTeam Nuova Florida 48Real Monterotondo 43Astrea 42Eretum Monterotondo, Montespaccato 39Unipomezia 35Sporting Genzano 32Campus Eur, Villalba OM 30Cynthia 26Bricofer Casal Barriera 25Atletico Vescovio 24Montalto 20Civitavecchia 18Ronciglione United 17Almas Roma 13