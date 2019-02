© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Il pareggio per 1-1 conseguito ieri dalla Valle del Tevere con il Team Nuova Florida nella sesta giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza permette alla formazione sabina guidata da Stefano Scaricamazza di mantenere il primato nel girone A ed il vantaggio di quattro punti sulla diretta inseguitrice. Abbiamo ascoltato il parere del difensore Jacopo Passiatore.«In parte forse è così ma dobbiamo dire che ieri si è vista una gran bella partita tra due formazioni che tutto sommato si sono equivalse».«No, diciamo che gli avversari sono stati abili ad approfittare di qualche nostra distrazione difensiva e ci hanno colpiti. Però, alla fine, possiamo ammettere che il risultato di parità è stato quello giusto».«Senza ombra di dubbio, ha mostrato sul campo di avere in squadra singoli giocatori di assoluto valore. La classifica, tra l’altro, parla chiaro e non ci sono dubbi che è la formazione avversaria più quotata: la recente conquista della Coppa Italia ne è stata una conferma».«Sicuramente sarebbe stato un risultato importante anche in previsione futura ma anche il pareggio non è da sottovalutare: dopotutto è rimasto immutato il nostro vantaggio di quattro punti su una squadra forte e con una gara in meno da disputare».