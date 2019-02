IL MATCH

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

RIETI - Nella sesta giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza va in scena al Comunale di Forano una delle gare più belle della stagione tra le due squadre migliori del girone A: Valle del Tevere e Team Nuova Florida confermano di meritare il primo ed il secondo posto che rispettivamente occupano in classifica ed il risultato di 1-1 sancisce un punteggio equamente condiviso che permette comunque ai biancoblù sabini di mantenere i quattro punti di vantaggio sugli avversari odierni.Di fronte al pubblico delle grandi occasioni e in una splendida giornata di sole, i padroni di casa passano in vantaggio dopo venti minuti di gioco con una splendida deviazione di testa del bomber Danieli su azione di calcio d'angolo battuto da Macrì. Passano soli quattro minuti ed arriva il pareggio degli ospiti con un fendente micidiale di Piro che approfitta di una disattenzione difensiva degli avversari. La gara è vivace ed è contraddistinta da azioni altalenanti da una parte e dall'altra: un tiro di Macrì al 26' viene bloccato da Andrea Giordani ed uno di Manga al 38' viene ribattuto in angolo; al 40' Aniello para una semirovesciata di Marco Giordani ed al 43' applausi per Jammeh che conclude di poco alto un assist di Macrì.La ripresa inizia con una parata a terra di Aniello su tentativo di Piro al 7' ed al 26' lambisce il palo Fiorentini con un forte tiro dalla distanza su assist di Giurato. Bel tiro di Hrustic al 27' ed al 42' termina a lato l'ultimo tentativo di Tisei.«Un pareggio che conferma l'alto livello delle due squadre conseguito al termine di una bella partita. Siamo soddisfatti della prestazione da parte di tutto il gruppo mostrata oggi in un confronto importante con un'antagonista di indubbio talento».: Aniello 65, Hrustic 6, Grizzi 6.5, Fiorentini 6.5, Giustini 6.5, Passiatore 6.5, Macrì 6.5 (12' st Giurato 6), Gomez 6.5, Danieli 7 (45' st Mamarang ng), Jammeh 7, Manga 6.5. A disp. De Vellis, Nardi, Bianchi, Galanti, Pileri, Lelli, Benedetti. A disp. All. Scaricamazza: A.Giordani 6.5, Moretti 6, De Marchis 6.5, Tamburlani 6.5 (16' st Lauri 6), Scardola 6.5, Citro 6.5, Piro 7 (18' st Di Bari 6), Pallocca 7 (30' st Morra ng), Massella 6.5, Tisei 6.5, M.Giordani 6.5 (26' st Giusto ng). A disp. Piccheri, Margiotta, Nunzi, Rossi, Troccoli. All. Andrea Bussone: Gagliardini di Macerata (Camilli di Roma1 e Perna di Roma1): 20' pt Danieli, 24' pt Piro: ammoniti Hrustic, Giustini, Passiatore, Grizzi, Moretti, Piro, Pallocca, Citro; angoli: 6-1; spettatori: 250 circaAtletico Vescovio-Almas Roma 3-0Bricofer Casal Barriera-Sporting Genzano 0-2Civitavecchia-Eretum Monterotondo (alle 15)Cynthia-Campus Eur 1-0Montespaccato-Ronciglione United 2-0Real Monterotondo-Astrea 4-2Unipomezia-Montalto 4-1Valle del Tevere 49 puntiTeam Nuova Florida 45Real Monterotondo 40Astrea 39Montespaccato 36Unipomezia, Eretum Monterotondo 35Campus Eur 30Sporting Genzano 29Villalba OM 27Bricofer Casal Barriera 25Atletico Vescovio 24Cynthia 23Montalto 21Civitavecchia, Ronciglione United 17Almas Roma 10