RIETI – Si disputerà domani alle 11 al Comunale di Forano la gara più importante del girone A del campionato regionale di Eccellenza. La Valle del Tevere, prima in classifica, ospiterà infatti quel Team Nuova Florida fresco vincitore della Coppa Italia che al momento occupa la seconda posizione con quattro punti di distacco dai biancoblu sabini guidati da Stefano Scaricamazza. La posta in palio è dunque altissima e dall’esito di questo incontro potrebbero scaturire indicazioni significative sull’andamento del campionato e capire quale squadra potrà puntare con maggiori probabilità al successo finale. All’andata la Valle del Tevere s’impose fuori casa per 2-1 grazie alle reti messe a segno da Jammeh e Danieli.«Una gara di cartello che attirerà l’attenzione di chi segue il calcio regionale. Si può definire uno scontro diretto tra le due pretendenti al titolo finale ma dopo questa gara ce ne saranno altre dieci da quì alla fine del campionato e può succedere di tutto. Scenderemo in campo con la giusta concentrazione mentale e la dovuta preparazione fisica che abbiamo curato durante la settimana: affronteremo una grande squadra e grande dovrà essere la nostra prestazione. Siamo contenti di poter disputare una partita come questa: è il segno di un alto livello competitivo e qualitativo che abbiamo raggiunto con impegno, serietà e sacrificio».: Aniello, Paletta, Grizzi, Fiorentini, Bianchi, Passiatore, Gomez, Macrì, Danieli, Jammeh, Manga. All. Scaricamazza: A.Giordani, Moretti, De Marchis, Tamburlani, Scardola, Citro, Piro, Pallocca, Massella, Tisei, M.Giordani. All. Bussone: Gagliardini di Macerata (Camilli di Roma1 e Perna di Roma1)(ore 11)Atletico Vescovio-Almas RomaBricofer Casal Barriera-Sporting GenzanoCivitavecchia-Eretum Monterotondo (alle 15)Cynthia-Campus EurMontespaccato-Ronciglione UnitedReal Monterotondo-AstreaUnipomezia-MontaltoValle del Tevere 48Team Nuova Florida 44Astrea 39Real Monterotondo 37Eretum Monterotondo 35Montespaccato 33Unipomezia 32Campus Eur 30Villalba OM 27Sporting Genzano 26Bricofer Casal Barriera 25Montalto (*), Atletico Vescovio 21Cynthia 20 (*)Civitavecchia, Ronciglione United 17Almas Roma 10(*) una gara da recuperareTredicesima presenza stagionale in Eccellenza per l’arbitro reatino Alessandro Vallocchia: nel girone A dirigerà Real Monterotondo-Astrea coadiuvato da Raccanello di Viterbo e Iacobucci di Ciampino.