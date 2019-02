LE ASPETTATIVE

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Eretum Monterotondo

Valle del Tevere

Arbitro

ALTRE GARE, V DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI – Nella quinta giornata di ritorno del campionato regionale di Eccellenza la Valle del Tevere affronterà domani alle 11 al Cecconi di Monterotondo l’Eretum in un confronto di alto livello per le zone alte della classifica. Al momento i biancoblu guidati da Stefano Scaricamazza vantano tredici punti di vantaggio sugli avversari ma c’è da dire che questi ultimi dovranno recuperare la gara con il Villalba rinviata per impraticabilità di campo domenica scorsa. L’ Eretum, tra l’altro, ha effettuato recentemente il cambio dell’allenatore: al posto di Claudio Solimina è stato chiamato Attilio Gregori che già dieci anni era stato alla guida tecnica della stessa società. La Valle del Tevere potrà contare domani sulla completa disponibilità della propria rosa-giocatori. All’andata finì in parità: 1-1 con reti di Palmerini per l’Eretum e di Gallaccio per la Valle del Tevere.«Una gara difficile che dovremo affrontare al 110 per cento per ottenere un risultato positivo. L’Eretum è una formazione di grandi qualità che a mio avviso si giocherà il secondo posto in classifica fino al termine della stagione. Il recente arrivo in panchina di un tecnico di grande esperienza e carisma come Attilio Gregori dona ulteriore prestigio ed importanza ai nostri avversari di domani ma noi siamo la Valle del Tevere e sappiamo come affrontare ogni situazione».: Alessandri, Millozzi, Guidotti, Romano, Pasqui, Razzini, Di Ludovico, Bornivelli, Mastrantoni, Mereu, Toscano. All. Gregori: Aniello, Paletta, Grizzi, Fiorentini, Bianchi, Passiatore, Gomez, Macrì, Danieli, Giurato, Manga. All. Scaricamazza: Lupinski di Albano Laziale (Gentilezza di Civitavecchia e Crescenzio di Aprilia)(alle 11)Almas Roma-Bricofer Casal Barriera (alle 15)Astrea-CynthiaCampus Eur-MontespaccatoMontalto-Real MonterotondoRonciglione United-Atletico VescovioSporting Genzano-CivitavecchiaTeam Nuova Florida-Villalba OMValle del Tevere 47Team Nuova Florida 41Astrea 39Unipomezia 32Real Monterotondo (*), Eretum Monterotondo 34Montespaccato, Campus Eur 30Sporting Genzano 26Villalba OM (*)24Bricofer Casal Barriera 22Montalto (*)21Atletico Vescovio 20Cynthia (*)17Ronciglione United 16Civitavecchia 14Almas Roma 10(*) una gara da recuperare